Боец ВСУ в пьяной драке выстрелил из автомата в сержанта – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") в пьяной драке выстрелил из автомата в сержанта. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По информации нашего источника в 93-й бригаде, на передовых позициях соединения в районе населенного пункта Новотошковское завязалась драка между военнослужащими, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта старший солдат Сухой выстрелил из автомата в младшего сержанта Петленко. Подоспевшие на звук выстрела военнослужащие обезвредили дебошира. Ранение оказалось не смертельным, и боевик был госпитализирован", – отметил он.

"Командир бригады (полковник Дмитрий) Брыжинский с целью сокрытия факта употребления спиртных напитков военнослужащими сфальсифицировал результаты медицинского освидетельствования, дав взятку заведующей отделения госпиталя в городе Муратово", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "ранение военнослужащего комбриг представил как полученное в результате обстрела".

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 марта — Луганск