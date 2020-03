НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Ненужные освобожденные, угроза остановки Луганской ТЭС, "Минский тупик", весеннее обострение в СНБО

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения оставалась стабильно напряженной. По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) осуществили 14 обстрелов нашей территории, применив запрещенные Минскими соглашениями 152-мм артиллерийские орудия, 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 283 раза; 15 защитников Республики погибли, девять получили ранения. Среди мирного населения один человек погиб, восемь получили ранения, повреждены 33 объекта гражданской инфраструктуры.НЕНУЖНЫЕ ОСВОБОЖДЕННЫЕПрошло немало времени с момента обмена пленными между республиками Донбасса и Украиной. Все это время в украинском информационном пространстве была весьма скудная информация о судьбе "настоящих патриотов незалэжной". И вот в начале этой недели так называемый журналист Юрий Бутусов пролил свет на положение дел у обменянных, опубликовав пост на своей странице в социальной сети. Как оказалось, президент Украины Владимир Зеленский не беспокоится за судьбу освобожденных из плена украинцев. Помните, как два месяца назад этих людей преЗЕдент называл героями, лично встречал и говорил высокопарные и пафосные слова? И что в итоге?Как пишет Бутусов, некоторых из освобожденных постоянно вызывают на допросы в правоохранительные органы. Обещанную Зеленским компенсацию в сумме 100 тыс. грн (прибл. 263 тыс. руб.) до сих пор ни один из освобожденных так и не получил. Также им не выплачивается обещанная зарплата за те месяцы и годы, которые они провели в плену. Многим приходится нищенствовать, некоторые остались в буквальном смысле на улице – на Украине их не смогли просто обеспечить жильем. Не решается вопрос и с предоставлением "патриотам" работы, которая бы смогла их обеспечить материально. Несмотря на почти месяц лечения после освобождения, многие пленные еще требуют медицинской помощи.Бутусов отметил, что государство должно беспокоиться о тех людях, которые ценой своего здоровья и жизней отстаивают рубежи Украины на востоке, и не имеет права забывать об их судьбах. Также он подытожил, что за словами президента должны стоять поступки, а в ином случае — это лишь пустой треп и пиар.Наверное, бедолага и горе-журналист позабыл, кого они избрали. Шоумен, он, как говорится, и в Африке шоумен. Для него главное не суть, а картинка, и главный лозунг украинского президента – это отрывок из песни британской рок-группы Queen "The Show Must Go On" (с англ. — "Шоу должно продолжаться")…НА ГРАНИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОЛЛАПСАУкраинское государство постепенно обрастает новыми традициями. Поскольку ничего хорошего в "незалэжной" уже не происходит с 2014 года, то и традиции соответствующие. В канун нового месяца чиновники начинают "выбивать" долги за потребленный газ как с населения, так и с предприятий. Вот и на этой неделе пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" разместила сообщение о том, что из-за неуплаченных долгов предприятие намерено с 1 марта прекратить поставку газа 52 теплопоставщикам по всей Украине, в том числе и в Луганской области. Общая сумма задолженности, которую теплопоставщики должны были погасить перед "Нафтогазом" до 25 февраля, составляет 3922,8 млн грн. Как заявили в компании, в случае неуплаты средств "Нафтогаз" не будет иметь права поставлять газ на такие теплоснабжающие компании, следовательно, потребители этих компаний останутся без отопления. Также они уточнили, что задолженность имеют теплопоставщики, расположенные в 14 областях Украины. Среди них также и Луганская ТЭС, находящаяся в городе Счастье.Тут сразу хочется отметить, что если другие регионы Украины еще как-то могут справиться с подобного рода отключениями, то оккупированная часть ЛНР находится в куда более плачевном состоянии. В случае остановки ТЭС около одного миллиона жителей региона могут остаться без всех благ цивилизации. Без электроснабжения, воды и тепла остановятся коммунальные предприятия, городской транспорт, перестанут работать социально важные объекты, под угрозой затопления окажутся шахты… Короче говоря, газ для оккупированной части ЛНР, как инсулин для диабетика, в случае его отсутствия – неминуемая смерть.Если следить за действиями украинских чиновников, то создается впечатление, что они прекрасно знают проблему и преднамеренно делают все для уничтожения региона."МИНСК" ЗАХОДИТ В ТУПИК26 февраля состоялось очередное заседание Контактной группы в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе. На повестке дня стояли все те же вопросы, которые были и на предыдущей встрече.В экономической подгруппе обсуждались вопросы погашения Украиной задолженности по пенсионным выплатам, согласования механизма расчетов за водообеспечение, снятия неадекватных экономических ограничений.В гуманитарной подгруппе на повестке дня основными вопросами стали верификация списков лиц, которые предлагаются сторонами для проведения обмена, проблемы завершения всех процессуальных процедур после обмена удерживаемыми лицами, обеспечение эффективного поиска пропавших без вести и открытие новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.В группе по вопросам безопасности накопилось множество вопросов, связанных с многочисленными нарушениями режима прекращения огня, в том числе обсуждались массированные обстрелы населенных пунктов на территории ЛНР и ДНР. Представитель Луганской Народной Республики подготовил для обсуждения доказательную базу преступлений Киева 18 февраля. Планировалось провести детальное расследование и призвать к ответственности Украину за противоправные действия, повлекшие жертвы и разрушения гражданской инфраструктуры.В повестке дня политической рабочей группы были вопросы закрепления "особого статуса" в законодательстве Украины, а также согласования перечня законов и подзаконных актов, реализующих полноценный "особый статус". Кроме того, предполагалось обсуждение положений проекта закона об амнистии участников событий в Донбассе.Работа в Минске началась вовремя, но с самого начала стало понятно, что весомых результатов эта встреча не принесёт. Несмотря на оптимизм представителей Народных Республик, спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и полпред РФ Борис Грызлов отметили, что никакого продвижения ни по одному из направлений встреча не принесла. Также Грызлов обратил внимание, что "вся киевская пропаганда и особенно пропаганда в рядах ВСУ до сих пор ориентирована на военное подавление Донецка и Луганска". В таких условиях вести диалог с жителями Донбасса недопустимо, считает полпред РФ.Главной же причиной того, что на востоке Украины сохраняется неустойчивая ситуация, Грызлов считает нежелание Киева идти на диалог с Республиками Донбасса и выполнять политические пункты Минских соглашений, а также договоренности парижского коммюнике.О том, что Минский процесс заходит в очередной тупик, говорит множество фактов. Если после парижского саммита "нормандской четверки", состоявшегося 9 декабря, наблюдалась хоть какая-то положительная динамика мирного процесса, то сейчас высказывания украинских представителей полностью нивелируют все наработки. Так, полпред Киева Леонид Кучма вернулся к прежней риторике и, игнорируя пункты Минских соглашений, заявил о первоочередной передаче Киеву контроля над украинско-российской границей, выводе мифических вооруженных формирований и военной техники. Без этого никакие политические сдвиги, по его словам, невозможны.Подводя итоги встречи, можно с сожалением констатировать, что без внешнего весомого давления на Украину стран - гарантов выполнения Минских соглашений продвижение в мирном урегулировании невозможно, и запланированная 11 марта новая встреча пройдет также безрезультатно.ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ В СНБОНа этой неделе бывший наш земляк, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов дал интервью одному из украинских агентств. Исходя из его заявлений, однозначно можно ставить диагноз – психически болен.В целом этот диагноз можно ставить всему украинскому руководству, но у Данилова явное весеннее обострение.Непонятно под чем он заявил, что официальный Киев готовится дать отпор России в Донбассе. Наверно, украинский чиновник запамятовал, что для того, чтобы давать отпор, нужно сначала объявить войну. Но на одном тезисе Данилов не остановился, больное воображение начало рисовать красочные картинки, и он продолжил развивать тему, заявив, что на сегодняшний день у них есть порядка пяти сценариев, которые были разработаны ещё в прошлом году. Все они учитывают приличный ответ Киева по любому из пяти сценариев, который может произойти. Они чётко прописаны, рассчитаны и проработаны и, исходя из поведения России, Украина будет выбирать, по какому сценарию действовать. Данилов также отметил, что Украина для россиян является неким промежуточным этапом, который нужен Кремлю для того, чтобы начать господство в Европе.Одна из "самых сильных" армий мира уже шестой год безуспешно пытается разбить ополчение Донбасса, а что тогда говорить о регулярных российских войсках, присутствие в Донбассе которых до сих пор не смогли доказать даже американские спецслужбы? Примечательно то, что уже даже в Пентагоне заявили, что прошляпили военное превосходство над Россией, но куда там США до украинских защитников. Их "героические победы" уже вошли в учебники истории. Еще никому не удавалась так побеждать в Изварино, Иловайске, Дебальцево и многих других населенных пунктах Донбасса. Это были самые засекреченные победы и о них, кроме ограниченного круга лиц, никто не знает.Данилова, конечно, еще можно попытаться вылечить в специализированном заведении, но причина болезни – специфический украинский вирус который поражает клетки головного мозга. Он был обнаружен в 2014 году, и заболевшие им начали именоваться "майдауны".01 марта — Луганск