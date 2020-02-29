ВСУ обстреляли Донецкий, повреждены домостроения и ЛЭП – Народная милиция

Киевские силовики сегодня обстреляли поселок городского типа Донецкий, в результате чего получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры и линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "сегодня вооруженные формирования Украины предприняли очередную попытку по дестабилизации обстановки вдоль линии соприкосновения".

"В 7.50 с направления Новотошковское боевики 93-й бригады ВСУ по приказу военного преступника (полковника Дмитрия) Брыжинского вели огонь в направлении поселка Донецкий из минометов калибра 120-мм и противотанкового гранатомета, выпустив 10 мин и 15 снарядов", – сообщил Осадчий.

"В результате обстрела повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры по адресам: улица Пугачева, 4 – разрушение хозяйственной постройки, улица Пугачева, 5 – повреждение фасада и остекления жилого дома, улица Пугачева, 6 – повреждена хозяйственная постройка и ограждение дома", – рассказал представитель Народной милиции.

Он отметил, что, кроме того, "в результате обстрела повреждена линия электропередачи по улице Лесной, в связи с чем часть населенного пункта осталась без электроснабжения".

"По причине продолжающегося обстрела и отсутствия гарантий соблюдения режима прекращения огня от украинской стороны ремонтная бригада не может начать процесс восстановления линий электропередачи, и мирные жители остаются без электроснабжения", – проинформировал Осадчий, добавив, что информация о жертвах и разрушениях продолжает уточняться.

"Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении военного преступника Брыжинского. Мы призываем Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ повлиять на преступные действия киевских силовиков для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса", – заявил представитель Народной милиции.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 марта — Луганск