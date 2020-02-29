Получение паспортов РФ жителями Донбасса является шагом к признанию ЛНР и ДНР – профсоюз

Получение жителями ЛНР и ДНР гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке является одним из шагов к признанию Республик. Об этом ЛИЦ заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР, председатель общереспубликанского профсоюза работников машиностроения и металлообработки Константин Бутримов.Он отметил, что для жителей Народных Республик Донбасса получение паспортов Российской Федерации "стало одним из самых значимых событий 2019 года"."Все эти пять лет мы этого очень ждали. Главной целью и желанием наших людей было объединиться с нашей исконной Родиной, с нашей родной землей. Ведь Донбасс всегда был исконно русским. Еще один немаловажный фактор – это чувство защищенности наших граждан. Ведь Россия всегда была и остается сильной державой", – сказал Бутримов."Считаю, что получение паспортов – это один из шагов к признанию наших Республик", – подчеркнул профсоюзный активист.Он добавил, что благодаря этим процессам "мы становимся ближе к России и, соответственно, к российскому рынку"."Промышленность Донбасса всегда была ориентирована на Российскую Федерацию. Мы очень сильно завязаны с российским рынком. К примеру, практически 80% всей продукции машиностроения, которая выпускалась у нас, шла именно туда. Остальные 20% – это были бывшие республики Советского Союза: Казахстан, Туркмения, Прибалтика и другие", – рассказал Бутримов."И сегодня нам нужно продвигаться в экономическом плане к российскому рынку. Выход на рынок Российской Федерации – это самая ближайшая перспектива для развития промышленности нашей Республики", – подчеркнул лидер профсоюза.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что по состоянию на декабрь 2019 года около 125 тыс. жителей ЛНР и ДНР уже получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.В Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР сообщали, что сотрудники миграционной службы МВД ЛНР в 2019 году приняли более 80 тыс. пакетов документов от жителей Республики на оформление гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.Министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов отмечал, что перевозчики ЛНР, начиная с июня, по состоянию на 28 января 2020 года доставили в пункты выдачи российских паспортов более 73 тыс. жителей Республики.01 марта — Луганск