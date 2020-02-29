СБУ изъяла в бригаде ВСУ 14 ящиков незаконно хранимых боеприпасов – Народная милиция

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) в ходе проверки в одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), изъяли 14 ящиков с незаконно хранимыми боеприпасами. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным источника из штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север", нам стало известно об изъятии сотрудниками СБУ в ходе проверки на предмет незаконного хранения вооружения и боеприпасов 10-го батальона 59-й бригады 14 ящиков с патронами различного калибра, гранатами Ф-1, РГД-5 и запалов к ним", – отметил он.

"В настоящее время командир батальона взят под стражу, командованием бригады проводится разбирательство", – добавил Филипоненко.

Офицер пресс-службы проинформировал, что "2 марта в расположении 59-й бригады запланирована работа комиссии службы ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) штаба ОТГ "Север".

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 марта — Луганск