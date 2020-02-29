Около 400 молодых жителей ЛНР поучаствовали в "Русской пробежке" к годовщине Русской весны (ФОТО)

Около 400 молодых жителей Республики стали участниками "Русской пробежки", приуроченной к шестой годовщине начала "Русской весны". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Организатором "Русской пробежки", которая является традиционным мероприятием, проводимым в значимые для жителей Республики даты, выступил проект "Мы помним!" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".Участники мероприятия собрались на республиканском стадионе "Авангард", где состоялась разминка, а затем был дан старт "Русской пробежке"."Это мероприятие, инициированное проектом "Мы помним!", было поддержано активистами проектов "Дружина", "Молодая гвардия" и "Волонтер" ОД "Мир Луганщине". Также мы пригласили разного формата спортивные клубы, обратились в министерства и ведомства Республики", – рассказал координатор проекта "Мы помним!" Филипп Кобцев."Сегодня первый день весны, которая для нас знаменательна, прежде всего, тем, что в 2014 году это была Русская весна, когда мы выступили с заявлением, что не хотим мириться с ситуацией, которая сложилась на Украине. Наш путь – это Россия. Именно поэтому наше мероприятие называется "Русская пробежка", – отметил он.Кобцев сообщил, что в пробежке приняли участие около 400 молодых жителей Республики."Молодежь очень активно участвует в таких спортивных мероприятиях. Ведь спорт – это жизнь, и молодежь выбирает спорт. Именно с такими лозунгами мы проследовали сегодня по центральным улицам Луганска", – добавил координатор проекта.Участники мероприятия пробежали по улицам Оборонной и Коцюбинского. Колонна финишировала в сквере имени Героев "Молодой гвардии", где состоялись "Братские игры".Русская весна – протесты и массовые общественно-политические акции, направленные на защиту статуса русского языка, в конце февраля - начале марта 2014 года охватившие Юго-Восток Украины после силовой смены власти в Киеве. Итогом Русской весны стало провозглашение Луганской и Донецкой Народных Республик.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.01 марта — Луганск