В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция

"Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???" — написала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

"Полиция в Анкаре говорит, что у них нет наших сотрудников. Тем временем трое сотрудников не выходят на связь со вчерашней ночи — с тех пор, как пришли в эту самую полицию писать заявление на националистов, ломившихся в их квартиры", — написала Симоньян.

Фото: © SputnikВ Стамбуле задержан главред Sputnik Турция Махир Бозтепе, передает РИА Новости со ссылкой на агентство.Его везут в главное управление безопасности.По информации Sputnik Турция, примерно в 13:20 в редакцию агентства в Стамбуле прибыли полицейские и потребовали встречи с представителями СМИ.Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери. После того как злоумышленники скрылись, журналисты обратились в полицию. Позже стало известно, что после допроса в прокуратуре их задержали.В российском МИД призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего.