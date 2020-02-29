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Минобороны назвало фейком данные о сбитом в Идлибе российском Су-24

root Сегодня, 16:300Новости
Минобороны назвало фейком данные о сбитом в Идлибе российском Су-24
Фото: © Алексей Даничев / РИА Новости
Министерство обороны России сообщило, что данные о якобы поражении из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) самолёта Су-24 российских ВКС над сирийской провинцией Идлиб являются фейком, передает RT.
«Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолёта Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации «Идлиб» — фейк», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В министерстве добавили, что самолёты Воздушно-космических сил России выполняют задачи в обычном режиме.
1 марта командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

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