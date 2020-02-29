Минобороны назвало фейком данные о сбитом в Идлибе российском Су-24

«Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолёта Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации «Идлиб» — фейк», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Фото: © Алексей Даничев / РИА НовостиМинистерство обороны России сообщило, что данные о якобы поражении из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) самолёта Су-24 российских ВКС над сирийской провинцией Идлиб являются фейком, передает RT.В министерстве добавили, что самолёты Воздушно-космических сил России выполняют задачи в обычном режиме.1 марта командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.