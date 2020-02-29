В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус

"У нас есть решение суда, который мы инициировали, по принудительному помещению ее в инфекционное отделение. Она сейчас находится в розыске", — сказала собеседница агентства.

Фото: © РИА Новости / Алексей СухоруковВ Севастополе разыскивают местную жительницу с подозрением на коронавирус, которая сбежала из инфекционной больницы, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.Она не уточнила, когда именно пациентка самовольно покинула медучреждение. В самой больнице от комментариев отказались.В пресс-службе правительства региона рассказали, что пациентка находилась на карантине по возвращении из Китая."Однако, не закончив необходимое обследование, она самовольно покинула медицинское учреждение. В связи с этим межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обратилось с иском в суд, который принял решение о принудительной госпитализации пациентки в инфекционный стационар для завершения обследований. В настоящее время исполнительный лист по решению суда находится в Федеральной службе судебных приставов по городу Севастополю", — сообщили журналистам.