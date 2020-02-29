Трёх журналистов Sputnik Турция отпустили после дачи показаний
Троих журналистов Sputnik Турция, задержанных турецкими правоохранительными органами, освободили после дачи показаний. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.
Освобожденные журналисты вышли из Дворца правосудия, их встретили аплодисментами.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры журналистов Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.
Когда злоумышленники скрылись, сотрудники СМИ обратились в полицию. Позже стало известно, что после допроса в прокуратуре их задержали.
В офисе Sputnik в Стамбуле днем в воскресенье прошли обыски, ордер выдала городская генпрокуратура. Сотрудники полиции сняли копии жестких дисков компьютеров в редакции, сообщили РИА Новости в агентстве. Руководитель портала Махир Бозтепе задержан. О его освобождении пока не сообщалось.
В российском МИД призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего. Комитет Госдумы по информационной политике совместно с внешнеполитическим ведомством проработает возможные правовые варианты по защите журналистов Sputnik в Турции, заявил РИА Новости глава комитета Александр Хинштейн.
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