Трёх журналистов Sputnik Турция отпустили после дачи показаний

Фото: © Александр Кряжев / РИА НовостиТроих журналистов Sputnik Турция, задержанных турецкими правоохранительными органами, освободили после дачи показаний. Об этом информирует РИА Новости.Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.Освобожденные журналисты вышли из Дворца правосудия, их встретили аплодисментами.Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры журналистов Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.Когда злоумышленники скрылись, сотрудники СМИ обратились в полицию. Позже стало известно, что после допроса в прокуратуре их задержали.В офисе Sputnik в Стамбуле днем в воскресенье прошли обыски, ордер выдала городская генпрокуратура. Сотрудники полиции сняли копии жестких дисков компьютеров в редакции, сообщили РИА Новости в агентстве. Руководитель портала Махир Бозтепе задержан. О его освобождении пока не сообщалось.В российском МИД призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего. Комитет Госдумы по информационной политике совместно с внешнеполитическим ведомством проработает возможные правовые варианты по защите журналистов Sputnik в Турции, заявил РИА Новости глава комитета Александр Хинштейн.