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Представители Украины и России обсудили обмен в формате В«всех на всехВ»

Sergey Сегодня, 18:1530Новости
Представители Украины и России обсудили обмен в формате В«всех на всехВ»
Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком обмен в формате «всех на всех».
Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает RT.
По данным украинской стороны, Ермак встретился с Козаком в Минске.
«В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четвёрки» на саммите в Париже в декабре 2019 года», — указывается в заявлении.

Уточняется, что Ермак рассказал о намерении провести «следующий трек обмена» в марте.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что очередной масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется провести до следующей встречи лидеров стран нормандского формата.

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