Когда в конце концов Россия нападет на Украину

Этот вопрос волнует многих укро-патриотов и даже некоторых наших особо «одаренных» умом либералов. И каждый год околовоенными аналитиками или проплаченными инфо-агентами анонсируется по две-три точных даты. Новый срок наступления российской армии спрогнозировал экс-представитель Украины на Минских трехсторонних встречах. Давайте разберемся, что послужило этому причиной.фото: echokieva.comНападение России на итак уже жертву нашей агрессии – Украину вышеупомянутый экс-представитель Роман Бессмертный посчитал логически вытекающим из грядущих изменений Конституции РФ. Я не вижу связи, но он настаивает, что таким образом В.Путин конституционно аккумулирует в своих руках еще больше власти, из чего закономерно вытекает обострение на Донбассе.Эту «правдивую» информацию Бессмертный выдал во время интервью в эфире «Радио Свободы». Еще он заявил о наращивании вооруженных сил РФ на границах с Украиной и даже Белоруссией, а именно: Россия держит около полумиллиона военнослужащих («живой силы» - цитата) в полевых условиях. А это также прямое доказательство скорой атаки.фото:news.pnВернусь к дате. Великий эксперт Бессмертный успокоил украинцев – до окончания майских праздников 2020г. они могут спать спокойно. А уже после Дня Победы ситуация на фронте начнет стремительно ухудшаться.Непонятно только, какой фронт он имеет ввиду – тот, где украинские солдаты учатся воевать с бывшими шахтерами, убивая их жен, матерей и детей, или непосредственно украино-российский. Ведь, по мнению укро-патриотов, они уже шестой год воюют именно с Российской Федерацией, только наши войска почему-то никак не приходят.фото: otvet.mail.ruИ в этом прогнозе нет ничего странного, так как на Украине многие аналитики, обозреватели, блогеры всех сортов, экс-атошники и даже продвинутые диванные эксперты пугают наступлением мифических российских войск каждую весну и все время привязывают это к мнимому наращиванию контингента РФ возле границы.