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Бывший главарь украинского нацбата В«АйдарВ» задержан в Греции по запросу РФ

root Сегодня, 10:4728Новости
Бывший главарь украинского нацбата В«АйдарВ» задержан в Греции по запросу РФ

В сети появились сообщения о задержании на границе Греции и Болгарии бывшего главаря радикального вооружённого формирования Украины Сергея Мельничука.

Речь идёт о человеке, который в своё время командовал батальоном «Айдар» (запрещено в РФ). О своём задержании написал сам Мельничук в социальной сети Фейсбук. Он пишет о том, что в ЕС его задержали по запросу Российской Федерации.

Из поста главаря украинского бандформирования:

Для кого мы воевали, чтобы чума российская пришла в еврозону?
В сообщении говорится, что он (Мельничук) был задержан вместе с беременной женой и сыном, которому нет и года.
Мельничук:Прошу сотрудников украинского посольства выйти со мной на связь и помочь с адвокатом.

Напомним, что Мельничук принимал участие в обстреле территорий, неподконтрольных Киеву. В результате этих обстрелов гибли мирные люди. В ходе одной из таких атак погибли российские журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Ранее в организации Amnesty International был опубликован доклад, в котором сообщалось о причастности боевиков «Айдара» к похищению людей, пыткам, разбойным нападениям и расправам.

Сам Мельничук в прошлом году в эфире украинского ТВ заявлял, что участвовал в «пленении российских военных».

Задержание в Греции было осуществлено, как указывает Мельничук в Фейсбуке, сотрудниками Интерпола по запросу Москвы.
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