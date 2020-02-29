Донбасс. Оперативная лента военных событий 02.03.2020

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Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 29.02.202010:35По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки, противник ТРИ раза нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР."В 07.50 боевики 93 бригады с позиций в н.п. НОВОТОШКОВСКОЕ обстреляли н.п. ДОНЕЦКИЙ из минометов калибра 120-мм и станкового противотанкового гранатомета, выпустив ВОСЕМЬ мин и ПЯТНАДЦАТЬ гранат.В результате обстрела повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры по адресам:ул. Пугачева, 4 – разрушение хозяйственной постройки;ул. Пугачева, 5 – повреждение фасада и остекления жилого дома;ул. Пугачева, 6 – повреждена хозяйственная постройка и ограждение дома.Также, в результате обстрела повреждена линия электропередач по ул. Лесная, в связи с чем, часть населенного пункта осталась без электроснабжения.В 09.00 по приказу военного преступника БРЫЖИНСКОГО военнослужащие 93 бригады подвергли обстрелу н.п. СЛАВЯНОСЕРБСК из автоматического станкового гранатомета.В 17.45 боевики 59 бригады из 120 мм минометов обстреляли н.п. Логвиново.Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", - говорится в сообщении.09:45Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Минске с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком.Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года. Ермак отметил о намерении провести следующий трек обмена в марте.09:00Украинские силовики накануне в 22:35 со стороны населенного пункта Березовое обстреляли поселок ДНР - Ясное: применялось стрелковое оружие;В 23:00 из Марьинки был обстрелян населенный пункт Александровка: выпущено 4 гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы;В 23:05 киевские войска обстреляли Ясиноватую: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрел велся со стороны Авдееки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.