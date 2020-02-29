Донбасс. Оперативная лента военных событий 02.03.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 29.02.2020
10:35 Оперативная сводка за сутки с 1 на 2 марта
По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки, противник ТРИ раза нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"В 07.50 боевики 93 бригады с позиций в н.п. НОВОТОШКОВСКОЕ обстреляли н.п. ДОНЕЦКИЙ из минометов калибра 120-мм и станкового противотанкового гранатомета, выпустив ВОСЕМЬ мин и ПЯТНАДЦАТЬ гранат.
В результате обстрела повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры по адресам:
ул. Пугачева, 4 – разрушение хозяйственной постройки;
ул. Пугачева, 5 – повреждение фасада и остекления жилого дома;
ул. Пугачева, 6 – повреждена хозяйственная постройка и ограждение дома.
Также, в результате обстрела повреждена линия электропередач по ул. Лесная, в связи с чем, часть населенного пункта осталась без электроснабжения.
В 09.00 по приказу военного преступника БРЫЖИНСКОГО военнослужащие 93 бригады подвергли обстрелу н.п. СЛАВЯНОСЕРБСК из автоматического станкового гранатомета.
В 17.45 боевики 59 бригады из 120 мм минометов обстреляли н.п. Логвиново.
Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", - говорится в сообщении.
09:45 В марте планируется очередной обмен пленными
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Минске с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком.
Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года. Ермак отметил о намерении провести следующий трек обмена в марте.
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09:00 Киевские войска обстреляли прифронтовые населенные пункты ДНР
Украинские силовики накануне в 22:35 со стороны населенного пункта Березовое обстреляли поселок ДНР - Ясное: применялось стрелковое оружие;
В 23:00 из Марьинки был обстрелян населенный пункт Александровка: выпущено 4 гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы;
В 23:05 киевские войска обстреляли Ясиноватую: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрел велся со стороны Авдееки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.
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