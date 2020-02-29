Кедми предложил способ В«утихомиритьВ» прибалтийский реваншизм

«Сколько Героев Советского Союза эстонцев погибли на войне и остались живыми? Почему невозможно противопоставить одну Эстонию другой? А оно ведь так и было в истории!» – подчеркнул Кедми.

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире телеканала «Россия 1» выразил мнение, что вина за реваншистские настроения в Прибалтике, сопровождаемые осквернением памятников воинам-освободителям, отчасти лежит и на Москве.Специалист, выступая на центральном телевидении, указал на ошибку, которую со времен Советского Союза никак не исправит Россия. По мнению Кедми, в мире наблюдается своего рода монополия на тему того, что этнические эстонцы выступали на стороне нацисткой Германии в годы Второй мировой войны. При этом российские историки почему-то не акцентируют внимание на том, что гораздо больше их было в составе Красной армии.Напротив, когда разговоры заходят про Эстонию и Великую Отечественную войну, на слуху лишь парады нацистов, удивляется специалист. Аналогичная ситуация складывается в Литвой и Латвией, которых, в первую очередь, ассоциируют с «лесными братьями». Однако советский фильм «Долгая дорога в дюнах» четко указывает на то, что прибалты добровольно шли сражаться с гитлеровской Германией, вставая плечом к плечу с представителями других народностей, населявших многонациональный Советский Союз.Запад будет использовать абсолютно любые инструменты для того, чтобы провести делегитимацию РФ как государства. И наблюдаемое сегодня возрождение нацизма является ярким тому доказательством, считает эксперт. Однако Москва может изменить ситуацию в свою пользу, и утихомирить пресловутый прибалтийский реваншизм. Достаточно лишь напомнить о героическом прошлом предков людей, населяющих сегодня Эстонию, Литву и Латвию.В Прибалтике сегодня действительно процветают антироссийские настроения среди представителей власти. Так, литовский депутат Арвидас Анушаускас ранее предлагал отпраздновать «взятия Москвы в 1610 году». Его идею не оставил без внимания политолог Евгений Сатановский.Николай Коперник