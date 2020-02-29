Киев окончательно решил: #КримЦеНеУкраїна

Ну вот и все. В первый день весны самостийные громадяне потеряли право вояжировать в Россию по внутренним документам. Теперь пересечение границы с РФ — исключительно по загранпаспорту. Первым о нововведении сообщил в соцсетях премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он еще не уволен, потому к словам премьера приходится относиться серьезно.— С 1 марта 2020 года эта процедура будет действовать для граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ, — отфейсбучил пан Гончарук. — Это означает приостановление действия положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта, — написал Гончарук.Термины типа «вооруженная агрессия» и даже «российско-украинская война» звучат особенно волнующе на фоне растущего товарооборота наших стран. Впечатляют переполненные пассажирами поезда «Укрзалізниці» на Москву, три миллиона гастарбайтеров плюс миллион жителей материковой Украины, отдохнувших минувшим летом в «аннексированном» Крыму. Что изменилось? Теперь толпы этих «борцов с путинской оккупацией» будут гордо вынимать из широких штанин дубликат бесценного груза — украинский загран. Остальное остается по-прежнему.Слова главы правительства подтвердила Госпогранслужба. «Напоминаем, что с 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу из Украины в РФ на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении. Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 года № 1056. Граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту, смогут вернуться в Украину по этим документам», — говорится на официальном сайте ведомства.Есть такая средневековая итальянская идиома: Il diavolo sta nei dettagli — дьявол кроется в деталях. Впрочем, многие европейцы предпочитают несколько иное выражение Гюстава Флобера: Le bon Dieu est dans le détail — добрый Бог в деталях. Вот и в нынешней перверсии украинского пограничного законодательства есть своя добрая деталь. В соответствии с нововведением предписывается оформить загранпаспорт либо соответствующий пропуск, процитируем — «гражданам на территориях ДНР, ЛНР и Крыма». То есть, до сих пор они могли ездить туда-обратно по внутренним паспортам. Как иначе, если все оно считалось «це Україна» А теперь украинским пограничникам вдруг стало одинаково, едешь ты в Брянск или Симферополь. Везде начали требовать заграничный «безвиз».Так, на приграничных КПП Херсонской области уже действуют единые правила выезда в Российскую Федерацию. Напоминаем маленький географический прикол — именно на юге Херсонщины расположен крымский кордон. Еще с декабря, когда на правительственном сайте впервые появилось данное постановление, чуть ли не каждый второй проезжающий мучал погранцов вопросом - неужели на Крым тоже потребуют загранпаспорт? Не, хлопцы, ведь это ж Украина! Силовики отводили глаза. Точно так же они отказывались пояснять смысл строительства капитальных пропускных пунктов. Еще недавно главные КПП крымского направления «Чонгар» и «Каланчак» представляли собой до предела вонючие, ржавые вагончики-халабуды. Буквально за несколько месяцев тут выросли капитальные здания специальной пограничной инфраструктуры, центры админуслуг, автостанции, гостиницы и прочий сервис.Националистические порталы в откровенной панике — «многие оценивают авральные стройки в Чонгаре и Каланчаке, как „де факто“ признание Крыма российским». В одной из таких публикаций прозвучала характерная фраза жителя Винницы, который ехал к детям в Крым. Оглядев небывалое обновление границы, старый бандерлог не столько обрадовался, сколько расстроился: «Я бачу, то вже надолго. Раньше было безосновательно, а теперь крепко отгородились…».Глава МИДа Украины Вадим Пристайко назвал новые правила пересечения границы с Россией европейскими. Именно так министр прокомментировал паспортные требования к своим согражданам, въезжающим в Крым. В правительстве Украины утверждают, что пересечение границы по загранпаспорту будет более быстрым. Мол, пограничникам не придется вводить в базу всю информацию с документов в ручном режиме, она будет считываться с загранпаспорта автоматически. Слов нет, очень удобно для украинских курортников. Летом на крымской границе стоят дичайшие, многокилометровые очереди. Теперь земляки пана Пристайко попадут на пляжи «оккупированного полуострова» быстрее, проще, больше.Нет проблем и для жителей Крыма. «Путин разрешил!» - абсолютное большинство этих новых русских оставило в кармане не только дулю, но и прежние укро-паспорта. На основании чего местный интернет забит рекламой сайтов, предлагающих за смешные деньги прямо на месте оформить новый украинский безвиз. Особо экономные по-быстрому мотаются за ним в соседний Херсон: «Надо ж как-то жить, ездить к родичам и вообще…». Официальный Киев бурно радуется, публикуя цифры «офромленных» крымчан. Хотя странно, если бы Гитлер аплодировал количеству советских партизан, воевавших со «шмайсерами» и прочим трофейными немецким оружием. Вернувшись в родную гавань, жители Крыма относятся к украинским паспортам примерно с тем же здоровым партизанским цинизмом.Да, случаются эксцессы. Например, доверенное лицо президента России, беременное на хорошем месяце, было задержано СБУшниками с вожделенным безвизом прямо на границе. Девушка тихо плакала, хватаясь за пустую голову. Список таких насчитывает десятки фамилий. Обычно доходит до суда, потом они каются перед ненькой-Украиной и возвращаются домой.На принцип пошел известный крымский публицист и давний патриот России, обозреватель «Парламентской газеты» Александр Мащенко. Норвегия отказала ему во въезде в страну, на общественную конференцию в Осло 27 марта. Вредные норвеги заявили, что не возьмут документы, полученные Александром после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. И предложили «путешествовать в Норвегию без визы с вашим украинским биометрическим паспортом». На что гордый крымчанин ответил — украинской биометрики не имею и получать не собираюсь. Будем откровенны, окружающие смотрели на Мащенко с откровенно-радостным и очень плохо скрытым удивлением.Есть еще один любопытный момент постмайданного киевского законотворчества, напрямую касающийся Крыма. Вскоре Верховная Рада должна принять законопроект «О медиа», разработанный группой депутатов из команды Владимира Зеленского. Учитывая, что «слуги народа» имеют в Раде подавляющее большинство, результат голосования понятен. Парламентский комитет по вопросам свободы слова уже вынес положительную рекомендацию. Характерная деталь. Любое упоминание о былой мощи советской Украины текст нового закона расценивает как восхваление «преступного характера коммунистического тоталитарного режима». Особый интерес представляет статья 37 (ограничения содержания информации). Среди прочего, под запрет попадают «материалы и информация, в которых создается положительный образ лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), высших органах власти и управления СССР и УССР…».Но вот немного истории, которая прямо перекликается с днем сегодняшним. Передача Крымской области РСФСР в состав УССР - классический, чистой воды акт партийного волюнтаризма. Это решение 1954 года первым принял Президиум ЦК КПСС. Никита Хрущев уже несколько месяцев возглавлял Центральный комитет, но в стране по-прежнему заправляли сталинские «соколы"-наркомы Маленков, Молотов, Каганович, Ворошилов, Булганин. 25 января 1954-го, к 300-летней годовщине Переяславской Рады, на прошедшем под председательством Г. Маленкова заседании ЦК утверждают проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о выводе Крымской области из состава РСФСР. Только через две недели Совет министров РСФСР своим постановлением «счёл целесообразной» передачу российского Крыма братьям-украинцам.Следом пошли февральские формальности — постановление Президиума ВС РСФСР, просьба Верховного Совета Украинской ССР к Президиуму Верховного Совета СССР. Позже появился союзный указ и 26 апреля соответствующие изменения внесли в Конституцию СССР.Естественно, ни о каких референдумах даже речи не шло. «Клятые коммуняки» чхать хотели на общественное мнение. Недовольным заткнули рот. Как иначе, если живем в единой дружной стране. По логике нынешнего киевского закона, все вышеперечисленные документы, а главное — память о политиках, их подписавших — наконец-то должны быть запрещены, забыты, втоптаны в историческую пыль. Хотя бы потому, что приняты «преступными руководителями коммунистической партии». Вывод прост: раз коммунистический режим на Украине — абсолютное зло, значит, таким же злом был украинский Крым. И «вежливые люди» 2014-го лишь восстановили историческую справедливость.Илья Сергее