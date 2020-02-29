Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 02.03.2020
Все КПВВ на линии разграничения функционируют по весенниму графику, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30.
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась. В общем, через КПВВ последовало 29,3 тысячи человек и 3,8 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 7050 человек и 935 транспортных средств;
«Марьинка» — 5580 человек и 1100 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6010 человек и 1320 транспортных средств;
«Гнутово» — 1930 человек и 530 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8750 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/35; «Марьинка» — 0/55; «Новотроицкое» — 25/40; «Гнутово» — 20/10.
Вчера в КПВВ «Гнутово» и «Марьинка» пограничники совместно с сотрудниками ДФС пресекли две попытки нарушения правил перемещения товаров. Так, через линию разграничения пытались переместить слесарное оборудование и изделия из серебра на сумму почти 130 000 гривен. Товары изъяты для оформления дел об административных правонарушениях.
Кроме того, в КПВВ «Новотроицкое» пограничники зафиксировали попытку подкупа. Гражданин Украины за деньги пытался решить вопрос относительно беспрепятственного пересечения линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Взяткодатель передан в территориальное подразделение Национальной полиции для принятия соответствующего правового решения.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:59 91
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась. В общем, через КПВВ последовало 29,3 тысячи человек и 3,8 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 7050 человек и 935 транспортных средств;
«Марьинка» — 5580 человек и 1100 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6010 человек и 1320 транспортных средств;
«Гнутово» — 1930 человек и 530 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8750 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/35; «Марьинка» — 0/55; «Новотроицкое» — 25/40; «Гнутово» — 20/10.
Вчера в КПВВ «Гнутово» и «Марьинка» пограничники совместно с сотрудниками ДФС пресекли две попытки нарушения правил перемещения товаров. Так, через линию разграничения пытались переместить слесарное оборудование и изделия из серебра на сумму почти 130 000 гривен. Товары изъяты для оформления дел об административных правонарушениях.
Кроме того, в КПВВ «Новотроицкое» пограничники зафиксировали попытку подкупа. Гражданин Украины за деньги пытался решить вопрос относительно беспрепятственного пересечения линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Взяткодатель передан в территориальное подразделение Национальной полиции для принятия соответствующего правового решения.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:59 91
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