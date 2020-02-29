В Крыму поезда пустят в обход Инкерманского монастыря

"Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации "Обход Инкерманского Свято-Климентовского пещерного монастыря (на перегоне Мекензиевы горы - Инкерман II на 1529-1531 км)", - говорится в документе.

Госпредприятие "Крымская железная дорога" объявила тендер на разработку проектно-сметной документации по строительству обхода Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря в пригороде Севастополя. Об этом сообщается на портале госзакупок.Отмечается, что начальная цена контракта заявлена почти в 60 миллионов рублей. Согласно документу, работы будут вестись в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года".Работу планируют проводить в три этапа. Инженерно-изыскательские работы и разработка вариантов схемы трассы на их основании должны завершиться – до 15 июня 2020 года, разработка проектно-сметной документации – до 1 сентября 2020 года. Кроме этого подрядчик обязан осуществлять сопровождение проектно-сметной документации в ФАУ "Главгосэкспертиза России" до получения положительного заключения, но не позже 1 декабря 2020 года.Поступившие предложения планируют рассмотреть 31 марта и 7 апреля, а заявки на конкурс принимаются до 24 марта.