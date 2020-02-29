Смена правительства в Украине станет представлением с истериками и борьбой олигархов - ФП

Смена правительства в Украине станет представлением с истериками, борьбой олигархов и участием американских партнеров. Об этом ЛИЦ заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Андрей Уразгильдеев

"4 марта ждем представления в стиле киевской клоунады. (Президент Украины Владимир) Зеленский потребовал собрать внеочередное заседание Верховной рады для решения "важных вопросов". Важный вопрос – это отставка Кабинета министров, сформированного из "соросят", - отметил Уразгильдеев.

Он подчеркнул, что смена правительства в Украине станет "представлением с истериками, борьбой престарелых олигархов и участием американских "стратегических партнеров".

"За полгода деятельности правительства "соросят" рейтинг доверия к Кабмину обвалился с 65% до 12%. Экономика падает, ВВП падает. Отставка (действующего премьер-министра Алексея) Гончарука замаячила на горизонте еще в январе, но довести дело до конца Зеленский тогда не решился. Однако, когда его персональный рейтинг обвалился практически вдвое за полгода, до бывшего клоуна дошло, что "соросятня" утащит его на электоральное дно гораздо быстрее, чем можно было предполагать", - заявил профсоюзный лидер.

"До конца срока Зеленский может и не досидеть. Отсюда такие резкие движения. В целом итог прост – Зеленский не политик и как политик состояться ему не суждено. У него нет стержня, нет мужской жесткой управленческой руки", - добавил он.

02 марта — Луганск