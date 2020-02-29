Зеленский должен переключиться со своих фантазий на реально происходящие события – депутат

Президент Украины Владимир Зеленский должен переключиться со своих фантазий на реально происходящие события и начать прямой диалог с народом Донбасса. Об этом ЛИЦ заявила депутат Народного Совета ЛНР Наталья Сергун.

"Владимир Зеленский шел на выборы с обещаниями посадить коррупционеров и снизить тарифы, потом обещал прекратить войну в Донбассе и так далее. Но с исполнением обещанного все как-то не складывается: коррупционеры на свободе, тарифы растут и война продолжается", – отметила она.

"Все мы помним, как на недавней Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины расставил все по своим местам. Оказывается, он войну уже закончил. Правда, у себя в голове. Все остальные обещания исполнены там же. И тогда становится понятным, почему к крымчанам он обращался на украинском, английском и крымско-татарском, при том, что подавляющее большинство жителей полуострова разговаривают на русском", – сказала Сергун.

Депутат подчеркнула, что "господину Зеленскому пора уже обратить внимание на реально происходящие события, а не на свои фантазии".

"А реальность такова, что государственность ЛНР и ДНР уже состоялась. И вместо того, чтобы заниматься вербальной казуистикой про совместное патрулирование границы, введение миротворцев и так далее, ему, если он хочет остановить гражданскую войну, необходимо начать прямой диалог с народом Донбасса, а не с теми гражданами, которые на данный момент проживают в Киеве", – отметила она.

"Другой альтернативы, кроме выполнения комплекса мер, предусмотренных Минскими соглашениями, у него просто нет. И пора бы президенту Украины это уже понять и принять!" – заявила Сергун.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 марта — Луганск