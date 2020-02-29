Глава ЛНР поздравил ЛНУ имени Шевченко с 99-летием образования

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил коллектив Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко с 99-летием со дня образования."Поздравляю ЛНУ имени Тараса Шевченко с 99-летием со дня образования! Ваш вуз служит отличным примером высоких образовательных стандартов и прекрасной репутации!" - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.Пасечник пожелал коллективу вуза успехов в подготовке высококвалифицированных кадров для ЛНР, а студентам – реализации самых смелых идей.02 марта — Луганск