Глава ЛНР поздравил ЛНУ имени Шевченко с 99-летием образования
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил коллектив Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко с 99-летием со дня образования.
"Поздравляю ЛНУ имени Тараса Шевченко с 99-летием со дня образования! Ваш вуз служит отличным примером высоких образовательных стандартов и прекрасной репутации!" - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Пасечник пожелал коллективу вуза успехов в подготовке высококвалифицированных кадров для ЛНР, а студентам – реализации самых смелых идей.
02 марта — Луганск
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