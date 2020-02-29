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Глава ЛНР поздравил ЛНУ имени Шевченко с 99-летием образования

Sergey Сегодня, 12:001Новости
Глава ЛНР поздравил ЛНУ имени Шевченко с 99-летием образования


Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил коллектив Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко с 99-летием со дня образования.
"Поздравляю ЛНУ имени Тараса Шевченко с 99-летием со дня образования! Ваш вуз служит отличным примером высоких образовательных стандартов и прекрасной репутации!" - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Пасечник пожелал коллективу вуза успехов в подготовке высококвалифицированных кадров для ЛНР, а студентам – реализации самых смелых идей.
02 марта — Луганск

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