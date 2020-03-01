Заявление МИД Украины настраивает жителей страны против Зеленского – "Мир Луганщине"

Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что в День Победы надо понять и простить немецко-фашистских захватчиков настраивает население против президента страны Владимира Зеленского. Об этом ЛИЦ заявила руководитель исполкома Свердловского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Анна Чикулдаева.

Пристайко заявил, что украинская власть не собирается праздновать 9 мая как День Победы. В этот день, по его мнению, нужно понять и простить немецко-фашистских захватчиков.

"Такими темпами украинские ветераны, которых осталось не так много, больше не выйдут на парад, чтобы отпраздновать заслуженную победу. Своими словами Пристайко настраивает украинское население против Зеленского, которого избрали, в том числе, ради того, чтобы прекратились нападки на историю Великой Отечественной войны", - сказала Чикулдаева.

Она рассказала, что украинцы надеялись, что Зеленский, как внук участника боевых действий, награжденного двумя ордена Красной Звезды, не позволит осквернить память своего деда, но президента Украины ничего не останавливает и он никак не пресекает подобные высказывания министров.

"Также Вадим Пристайко отметил, что праздновать нужно то, что континент находится в мире уже 75 лет. Он, видимо, вообще решил не учитывать конфликт в Донбассе, который продолжается уже шесть лет. Подобными заявлениями власти Украины все больше отдаляются от народа Донбасса. Конечно, зачем же вспоминать о войне, жертвами которой стали более 13 тысяч человек", - отметила руководитель исполкома.

"В Украине, как обычно, занимаются не тем, что сейчас так нужно людям. Вместо того чтобы остановить кровопролитие в Донбассе там переписывают историю и отменяют праздник, который, в первую очередь, заслужили ветераны", - подчеркнула она.

02 марта — Луганск