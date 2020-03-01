Около 130 горняков и их родных в феврале оздоровились в профилакториях "Свердловантрацита" (ФОТО)

Около 130 работников структурного подразделения (СП) "Свердловантрацит" филиала № 2 ЗАО Внешторгсервис" ("ВТС") и членов их семей в феврале оздоровились в двух санаториях-профилакториях предприятия. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР."Закончилась очередная оздоровительная смена в санаториях-профилакториях "Славутич" и "Проминь" СП "Свердловантрацит" филиала №2 ЗАО "Внешторгсервис". Почти 130 работников предприятия и членов их семей в течение 21 дня набирались здесь сил и здоровья", – говорится в сообщении.В ФП ЛНР уточнили, что основными направлениями работы санаториев-профилакториев является профилактика профессиональных заболеваний шахтеров, а также лечение заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.На базе оздоровительных учреждений работают физиотерапевтические, стоматологические, массажные кабинеты, отделения грязелечения, бальнеолечения, озокеритотерапии, кабинеты ЛФК, арома-, свето-, лазеро- магнито-, фито- и механотерапии, ингалятории."Членам профсоюза, работникам СП "Свердловантрацит" возможность отдохнуть в "Славутиче" и "Промине" обходится всего лишь в 950 и 850 рублей соответственно", – отметили в Федерации профсоюзов."Многие работники нашего предприятия оздоравливаются в санаториях-профилакториях "Славутич" и "Проминь". Здесь, на чистом воздухе, в окружении хвойных деревьев отдыхающих ждут всевозможные приятные лечебные процедуры, сбалансированное питание и внимательный высококвалифицированный персонал. Оздоровительные процедуры подбираются грамотно и индивидуально, нет никаких шаблонов лечения и формальных подходов к здоровью", – рассказал председатель Свердловской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР Александр Елецкий.В ФП ЛНР добавили, что следующий заезд в санаториях-профилакториях "Славутич" и "Проминь" состоится 5 и 6 марта.02 марта — Луганск