Мирный житель погиб, один ранен при обстреле автомобиля со стороны ВСУ – Народная милиция

Мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате обстрела киевскими силовиками гражданского автомобиля в районе села Сокольники. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

"Группа боевиков из состава первой роты 130-го разведывательного батальона, находящегося в оперативном подчинении командующего ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север", открыла огонь с применением противотанкового ракетного комплекса по гражданскому автомобилю марки УАЗ, двигающегося по автодороге в районе населенного пункта Сокольники. В результате прямого попадания в автомобиль один пассажир погиб, один получил ранения", - сказал Лещенко.

"По данным нашего источника в 93-й бригаде, в чьей зоне ответственности произошло убийство, в указанном районе действует группа диверсантов из 130-го разведывательного батальона в составе: командир группы лейтенант Порицкий, старший сержант Тростянчук, старший солдат Гуцол и старший солдат Мельник", - уточнил он.

"Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении выше указанных военных преступников. Мы призываем СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ остановить агрессию киевских силовиков, в результате которой продолжают гибнуть ни в чем неповинные люди", - добавил начальник управления оборонного ведомства Республики.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 марта — Луганск