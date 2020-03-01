Год памяти и славы

2020 год объявлен в России «Годом памяти и славы». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в невиданных доселе масштабах. Это будет особенный день. День, который запомнится всем и каждому.Победа над фашисткой Германией далась народам, населявшим республики СССР, слишком высокой ценной. Сегодня еще актуальны споры о точных цифрах потерь среди населения, как мирных жителей, так и военнообязанных, но даже официальные цифры поражают воображение. Более 26 миллионов граждан Советского Союза пали от рук агрессора, вероломно напавшего на нашу страну.Но русские, являющиеся государствообразующим народом на территории России, одержали эту Победу отнюдь не в одиночку. Серьезный вклад в победу над фашизмом внесли и жители других республик, входивших в состав СССР на момент начала Великой Отечественной.Отмечая очередную годовщину Великой Победы, мы будем не только праздновать, чествуя доблесть и отвагу победителей, но и вспоминать тех, кто не смог пережить эти страшные годы. А это десятки миллионов погибших.Анализируя масштабы военных потерь, потерь среди личного состава подразделений РККА, историки пришли к выводу о том, что желанная Победа досталась нам ценой жизни практически 6 млн военнослужащих, идентифицирующих себя как русских, 1,4 млн бойцов украинской национальности и 250 тысяч военнообязанных белорусов. Но это далеко не все потери. Немецко-фашистская агрессия унесла жизни без малого 7 миллионов русских, относившихся к категории «мирное население», 6,5 миллионов мирных украинцев и 1,7 миллионов белорусов. Именно статистика данных потерь и легла в основу приговора Нюрнбергского трибунала, навсегда закрепившего статус действий немецких солдат на территории оккупированных республик СССР как «преступления против человечества».Ежегодное празднование дня Победы - это не только дань памяти представителей народов России, павших на фронтах Великой Отечественной и погибших на оккупированных территориях. В этот день мы вспоминаем всех, кто внес свой вклад в победу над фашизмом. Но все ли солидарны с нами в данном порыве?Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина 9 мая не будет праздновать День Победы.Говоря о Великой Отечественной войне, Пристайко сказал, что Украина, как и "весь европейский континент", готова понять, почему произошла "трагедия", и "простить друг друга". Именно в эту сторону "должно идти празднование", считает он. Понять и простить…Пристайко, к моему великому сожалению, далеко не единственный из когорты украинских политиков и действующих чиновников, который хочет перекроить формат данной памятной даты и направить ее на чествование «героев», воевавших в составе подразделений ОУН, УПА и дивизии СС "Галичина". Есть и другие. Те, кто если и не рискует возводить нацистских преступников в ранг национальных героев, то периодически заводит разговор о необходимости «примирения сторон» - героев, бойцов Красной Армии и карателей, националистов и бойцов «вспомогательной полиции».Нет, стремление украинских политиков не политизировать данный праздник вполне объяснимо. «Понять и простить» - это как раз именно то, к чему должна прийти Украина для того, чтобы влиться в «большую и дружную» европейскую семью. Понять, простить и назначить виновным за все произошедшее в те годы «кровавый сталинский режим». И риторика Пристайко, который открыто дал понять, что ему и его соратникам откровенно плевать на то, что 9 мая, День Победы является на Украине официальным праздничным выходным днем, который однозначно ознаменуется памятными мероприятиями, - прямое тому подтверждение. Он просто дает понять, что действующая власть уверенно держит курс на декоммунизацию, выполняя негласную часть договоренностей с руководством Европейского союза и США.Я не могу себе представить, что нужно сделать с украинским народом, чтобы он простил объединенной Европе те 6,5 миллионов жизней, которые унесла немецко-фашистская оккупация. Также мне сложно понять, как наследники победителей смогли смириться с тем, что по улицам их городов маршируют предатели, каратели и убийцы, в те далекие годы не только вставшие на сторону захватчика, но и повинные в гибели своих сограждан. Наверное, виною всему тому, что происходит сейчас в сознании простых украинцев, банальное незнание некоторых моментов из истории недалекого прошлого.Скорее всего, мне придется взять на себя смелость и напомнить тем активным представителям украинского социума, читающим публикации русскоязычных авторов, некоторые события, участниками которых стали европейцы, те, с кем сейчас нужно срочно примириться, и те украинцы, которые в непростое для страны время «сражались» за независимость Украины.Ровно 77 лет назад, 1-2 марта 1943 года произошла Корюковская трагедия - массовое убийство мирного населения посёлка Корюковка Черниговской области, в результате которого погибло около 6700 человек. Это были мирные украинцы, которых заподозрили в симпатии к партизанам. В дальнейшем, после освобождения Корюковки советскими войсками судмедэксперты установили, что смерть была причинена «путём расстрела из автомата, расстрела из станкового пулемёта, физического насилия тупым оружием с раздроблением костей черепа и позвоночного столба в шейной области, сжигания живых людей».В данном случае примечателен тот факт, что основными участниками данного преступления, теми, кто расстреливал, дробил кости черепа и сжигал живьем украинцев, были венгры, те, с кем так мечтает примириться Пристайко, и бойцы «украинской вспомогательной полиции», которых многие, очень многие мечтают сделать национальными героями «европейской Украины». Вот и как подобное понять и уж тем более простить?Алексей Зотье