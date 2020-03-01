Проректор СевГУ задержан по подозрению в получении взятки

«Нам объявили буквально несколько минут назад. Есть информация, что проректор задержан по подозрению в совершении экономических преступлений. Мы можем подтвердить, что проректор отсутствует на рабочем месте с пятницы. Университет будет всячески помогать правоохранительным органам в расследовании», – заявил он.

Проректор Севастопольского государственного университета Владислав Большенко задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщил СМИ представитель вуза.По информации источников в силовых органах,Владислав Большенко был задержан при получении взятки в 5 млн рублей. Он помещен под домашний арест по решению суда.Владислав Большенко занимает должность проректора по экономическим вопросам и управлению кампусом СевГУ.