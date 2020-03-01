Уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске на 14% ниже эпидпорога – СЭС

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Луганске на 14% ниже эпидемического порога. Об этом сообщили в столичной администрации со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.

"Клиническая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями несколько улучшилась, мы имеем ее снижение по сравнению с прошлой неделей. Сейчас заболеваемость населения на 14 процентов ниже эпидемического порога", – отметил он.

"Мы продолжаем настоятельно рекомендовать лицам, которые в силу своих профессиональных обязанностей контактируют с большим количеством людей, соблюдать масочный режим, проводить дезинфекцию и проветривание помещений", – сказал и.о. главврача.

"На прошлой неделе мы проводили дезинфекцию общественного автотранспорта, некоторых социальных объектов, нами проводится широкая санитарно-профилактическая работа", – отметил он.

Напомним, администрация Луганска приняла решение о возобновлении с 25 февраля учебного процесса в столичных школах, прерванного в связи с карантином из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди учащихся. В пресс-службе напомнили, что ранее городские власти продлевали карантин во всех учреждениях образования Луганска до 22 февраля. По состоянию на 1 февраля карантин действовал в 13 образовательных учреждениях столицы Республики.

Ранее Гаврик отмечал, что лечебные учреждения и аптеки Луганска готовы к оказанию медицинской помощи заболевшим гриппом и ОРВИ, а также профилактическим мероприятиям по их предупреждению.

Кроме того, он информировал, что по состоянию на 23 декабря 30200 луганчан прошли бесплатную вакцинацию против гриппа.

Городской детский иммунолог, заведующая отделением педиатрии Луганской городской детской поликлиники № 2 Валентина Бондаренко сообщала, что в учреждениях здравоохранения и образования Луганска проходит кампания по вакцинации детей против гриппа.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко информировала, что 86-й конвой МЧС России в числе другого доставил в Республику противогриппозную вакцину.

02 марта — Луганск