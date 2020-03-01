Коммунальщики Луганска за неделю убрали более 9,2 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") за минувшую неделю вывезли более 9,2 тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.

"За прошлую неделю от многоквартирного жилья вывезли 6701 куб, от частного – 2506 кубометров (мусора)", – отметил он.

"В общем, неделю мы отработали без срывов", – добавил Чепеленко.

02 марта — Луганск