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Коммунальщики Луганска за неделю убрали более 9,2 тыс. кубометров мусора – мэрия

root Сегодня, 16:450Новости
Коммунальщики Луганска за неделю убрали более 9,2 тыс. кубометров мусора – мэрия
Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") за минувшую неделю вывезли более 9,2 тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.
"За прошлую неделю от многоквартирного жилья вывезли 6701 куб, от частного – 2506 кубометров (мусора)", – отметил он.
"В общем, неделю мы отработали без срывов", – добавил Чепеленко.
02 марта — Луганск

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