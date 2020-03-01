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Прокуратура обязала предприятие погасить более 148 тыс. руб. долга за электроэнергию

root Сегодня, 16:450Новости
Прокуратура обязала предприятие погасить более 148 тыс. руб. долга за электроэнергию
Прокуратура Красного Луча обязала одно из предприятий погасить более 148 тыс. руб. долга за потребленную электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
В ходе проверки предприятия сотрудники прокуратуры установили нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действующего законодательства при осуществлении расчетов за электроэнергию.
"По результатам рассмотрения внесенного документа прокурорского реагирования предприятием частично погашена задолженность в размере 148 100 рублей", – отметили в пресс-службе.
02 марта — Луганск

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