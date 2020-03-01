Прокуратура обязала предприятие погасить более 148 тыс. руб. долга за электроэнергию

Прокуратура Красного Луча обязала одно из предприятий погасить более 148 тыс. руб. долга за потребленную электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

В ходе проверки предприятия сотрудники прокуратуры установили нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действующего законодательства при осуществлении расчетов за электроэнергию.

"По результатам рассмотрения внесенного документа прокурорского реагирования предприятием частично погашена задолженность в размере 148 100 рублей", – отметили в пресс-службе.

02 марта — Луганск