Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике днем 3 марта
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории Республики днем 3 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Днем 3 марта местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
02 марта — Луганск
"Днем 3 марта местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
02 марта — Луганск
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