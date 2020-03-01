Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике днем 3 марта

Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории Республики днем 3 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Днем 3 марта местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

02 марта — Луганск