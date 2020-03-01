Военная полиция выявила тайник с оружием и снарядами ВСУ у Луганского – Народная милиция

Сотрудники военной службы правопорядка (ВСП), выполняющей на Украине функции военной полиции, выявили тайник с оружием и боеприпасами ВСУ у Луганского. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что на позициях 59-й бригады ВСУ в районе Луганского произошла детонация неизвестного взрывного устройства, в результате чего два киевских силовика получили множественные осколочные ранения.

"Прибывшими на место происшествия для проведения расследования сотрудниками военной службы правопорядка был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. В настоящее время дело передано СБУ. Боевики доставлены в военный госпиталь Часов Яр и взяты под стражу. Им инкриминируется участие в незаконном обороте оружия и боеприпасов", - сказал Осадчий.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что СБУ изъяла из тайника бойцов ВСУ в Макарово более тысячи боеприпасов.

Осадчий сообщал, что сотрудники силовых структур Украины обнаружили в Старобельске тайник с минами и ручными гранатами, предназначенными для переброски националистическим формированиям в район разведения сил и средств у Золотого.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 марта — Луганск