Боец ВСУ погиб, шесть ранены при подрывах на своих минах в зоне "ООС" – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ погиб, еще шестеро получили ранения при подрывах на украинских минах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным нашего источника в штабе оккупационных сил, за прошедшие сутки один боевик погиб, еще шестеро получили ранения в результате подрывов на собственных минных заграждениях", – отметил он.

Осадчий уточнил, что "во время подвоза имущества на позиции 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Нижнетеплое, находясь на удалении 3,5 километра от линии боевого соприкосновения, водитель грузового автомобиля КрАЗ совершил наезд на противотанковую мину".

"В результате детонации водитель сержант Русский погиб, а сержанты Станевой и Роменский получили осколочные ранения. Прибывшие на место подрыва военнослужащие солдат Харьковский и солдат Матковский попытались эвакуировать раненых товарищей, но подорвались на противопехотных минах, установленных поблизости, и получили ранения", – рассказал представитель Народной милиции.

Он добавил, что "с целью снятия с себя ответственности командир 46-й бригады (полковник Артем) Котенко скрыл истинные обстоятельства гибели и ранения личного состава от вышестоящего штаба, представив их как результат обстрела со стороны Народной милиции ЛНР".

"Аналогичный случай произошел 29 февраля в Донецкой области, в зоне ответственности 28-й бригады в районе населенного пункта Марьинка, где в результате наезда на мину подорвался грузовой автомобиль ЗИЛ. Двое боевиков – лейтенант Ходоровский и сержант Сокуренко – получили ранения", – проинформировал Осадчий.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что восемь бойцов ВСУ с начала года погибли, подорвавшись на своих минах.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 марта — Луганск