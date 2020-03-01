Два мирных жителя подорвались на взрывном устройстве у Николаевки – Народная милиция

Два мирных жителя получили ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве в районе Николаевки. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Преступные действия вооруженных формирований Украины продолжают приносить боль и страдания мирным жителям нашей Республики. Помимо регулярных целенаправленных обстрелов наших населенных пунктов, к сожалению, не редкими являются подрывы мирных жителей на взрывоопасных предметах", - сказал он.

"Так, в районе населенного пункта Николаевка в результате подрыва минно-взрывного устройства, установленного украинскими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе летом 2014 года, получили осколочные ранения двое мирных жителей 1970 и 1997 годов рождения", - сообщил Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики уточнил, пострадавшие доставлены в одну из больниц Луганска, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

"Командование Народной милиции обращается ко всем гражданам: будьте бдительны и избегайте неизвестных маршрутов. При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним. Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не пускайте никого к этому месту", - призвал Осадчий.

Ранее он сообщал, что житель села Пионерское погиб от взрыва противопехотной мины, установленной на берегу Северского Донца националистами из добровольческих батальонов в 2014 году.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 марта — Луганск