Гражданский автомобиль под Славяносербском был расстрелян из противотанкового ракетного комплекса. Один мирный житель погиб, один ранен
Мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате обстрела гражданского автомобиля в районе села Сокольники.
Об этом сообщил начальник управления НМ Ян Лещенко.
По данным Яна Лещенко, противотанковый ракетный комплекс был применен по гражданскому автомобилю марки «УАЗ», двигающегося по автодороге в районе населенного пункта Сокольники.
«В результате прямого попадания в автомобиль один пассажир погиб, один получил ранения», — сказал Лещенко.
Как отметил Лещенко, все материалы по факту обстрела переданы в Генеральную прокуратуру для приобщения к уголовному делу.
А также он заявил, что материалы переданы в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Происшествия - Сегодня, 19:49 40
Об этом сообщил начальник управления НМ Ян Лещенко.
По данным Яна Лещенко, противотанковый ракетный комплекс был применен по гражданскому автомобилю марки «УАЗ», двигающегося по автодороге в районе населенного пункта Сокольники.
«В результате прямого попадания в автомобиль один пассажир погиб, один получил ранения», — сказал Лещенко.
Как отметил Лещенко, все материалы по факту обстрела переданы в Генеральную прокуратуру для приобщения к уголовному делу.
А также он заявил, что материалы переданы в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Происшествия - Сегодня, 19:49 40
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