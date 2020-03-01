Гражданский автомобиль под Славяносербском был расстрелян из противотанкового ракетного комплекса. Один мирный житель погиб, один ранен



Об этом сообщил начальник управления НМ Ян Лещенко.

По данным Яна Лещенко, противотанковый ракетный комплекс был применен по гражданскому автомобилю марки «УАЗ», двигающегося по автодороге в районе населенного пункта Сокольники.

«В результате прямого попадания в автомобиль один пассажир погиб, один получил ранения», — сказал Лещенко.

Как отметил Лещенко, все материалы по факту обстрела переданы в Генеральную прокуратуру для приобщения к уголовному делу.

А также он заявил, что материалы переданы в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Происшествия - Сегодня, 19:49 40 Мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате обстрела гражданского автомобиля в районе села Сокольники.Об этом сообщил начальник управления НМ Ян Лещенко.По данным Яна Лещенко, противотанковый ракетный комплекс был применен по гражданскому автомобилю марки «УАЗ», двигающегося по автодороге в районе населенного пункта Сокольники.«В результате прямого попадания в автомобиль один пассажир погиб, один получил ранения», — сказал Лещенко.Как отметил Лещенко, все материалы по факту обстрела переданы в Генеральную прокуратуру для приобщения к уголовному делу.А также он заявил, что материалы переданы в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Происшествия - Сегодня, 19:49 40

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