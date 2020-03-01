Мнение: Свинство

В Россию эпидемию коронавируса привезли не китайцы, а писи. Писи любят Милан, без которого они жить не могут.Ну, например, известная модница с котом-сожителем уверена, что ничего плохого она не делает. Что мне, не жить что ли, спрашивает озабоченка и везёт коронавирус в Россию:Фото: СоцсетиОксана Трололошкина не видит проблемы. Ей ведь так нужно побывать в Италии! Правильно, без Милана она жить не может -- подруга Шелягова не поймёт, если наденешь трусы из прошлой коллекции.Первый почти официальный случай инфекции -- у парня Давида Б-ова. В конце февраля он прилетел из Милана.Погулял по Хамовникам, съездил к брату в Нахабино, а потом попал в инфекционную больницу, где спокойно лежал несколько дней в одной палате с людьми с отравлением.Брат Давида, девушка брата -- срочно госпитализированы с высокой температурой на Скорой с полицией, а учитывая, что в Нахабино живёт и жена известного дрессировщика кота Шантика Ксения Бородавка, можно не сомневаться, что грязь и инфекция, уже перекинулись в публичный Дом 2, и под угрозой всё Подмосковье.Давиду нужно было в Милан, как и Оксане Лаврентьевой. Надо -- вы понимаете? -- надо! Им что -- не жить?!Я считаю, что в момент глобальной инфекции стоит действовать жёстко с баранами. И чем жёстче, тем лучше.Перекрыть границы --- все границы. И с Китаем, и с Евросоюзом, и со странами СНГ. Отменить все авиарейсы, пусть все сидят дома -- кто сказал, что это невозможно сделать?Ну, хорошо, пострадают немного Оксана Лаврентьева и модник Давид. Так что с того? Пусть страдают, ничего за пару месяцев в индустрии моды у нас не изменится, зато будем живы-здоровы мы.Безответственность людей нужно лечить хорошим кнутом и строгими мерами.Вы не согласны?Тогда объясните мне, почему десятки миллионов людей, ни разу не бывавших в Италии, должны заболеть коронавирусом, потому что Оксана Лаврентьева жить не может без шопинга в Милане? Почему бабушка-пенсионерка из Нахабино умрёт, заразившись от Давида или от Бородавки вирусом?Лена МироР.SРубрика "Мнения": Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.