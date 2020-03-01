Киев запустил вещание на Крым и неподконтрольных Украине территорий Донбасса

"Приветствую вас на презентации нового телеканала "Дом", который с 1 марта вещает в тестовом режиме. Главная цель нашего канала – это возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях", - заявила Островская.

Украинский государственный развлекательно-информационный телеканал "Дом" начал тестовое вещание на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и в Крыму. Об этом заявила в понедельник и.о. генерального директора телеканала Юлия Островская на презентации.По ее словам, телеканал должен "пробуждать чувство единства" у жителей этих регионов. Островская сказала, что телеканал показывает пока контент украинских медиагрупп, своего контента он еще не производит, но намерен в будущем.Она сказала, что у канала есть три корпункта, которые расположены в городах неподалеку от линии разграничения в Донбассе, однако отправлять корреспондентов на неподконтрольные Украине территории пока не планируется.