Синоптики прогнозируют 3 марта в ЛНР до 12 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 3 марта будет колебаться от 1 градуса мороза ночью до 12 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 2 марта до 21.00 3 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя, местами слабый туман, днем без существенных осадков; ветер южный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 7-12 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 1-3 градуса, днем – 10-12 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1 – плюс 1 градус ночью и 7-9 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – плюс 2 градусов ночью до плюс 9-11 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 3 марта зафиксировали в 1985 году – минус 26,5 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1995 году – плюс 15,9 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 3 марта – 06.29, время захода – 18.41. Продолжительность светового дня составит 12 часов 12 минут.

По предварительному прогнозу, 4-5 марта осадков не ожидается, прогнозируется незначительное повышение температуры воздуха.

02 марта — Луганск