Жители Луганска подорвались в лесополосе у Северского Донца в районе Николаевки



Об этом на брифинге журналистам сообщил официальный представитель НМ Яков Осадчий.

«В районе населенного пункта Николаевка в результате подрыва минно-взрывного устройства, получили осколочные ранения двое мирных жителей 1970 и 1997 годов рождения», — сообщил Осадчий.

Официальный представитель уточнил, что пострадавшие доставлены в одну из больниц Луганска, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Мы обращаемся ко всем гражданам: будьте бдительны и избегайте неизвестных маршрутов. При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним. Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не пускайте никого к этому месту», — призвал Осадчий.

Как сообщает телеграм-канал «Луганский инсайд«, по его информации — пострадавших от взрыва пятеро.

По данным канала, трагедия произошла 1 марта, и жители Луганска подорвались на нескольких взрывных устройствах в посадке у реки в районе переулка Леженина поселка Николаевка, где решили устроить пикник.

Все пострадавшие жители Луганска, выехавшие отдохнуть «на природу» получили минно-взрывные травмы: Александра А. 1997 года рождения, госпитализирована с частичной травматической ампутацией левой стопы и нижней части левой голени; Артем К. 1987 года рождения, госпитализирован с диагнозом контузия, травматическая ампутация правой сторы и фаланги пальца правой кисит, множественные осколочные ранения; Сергей К. 1970 года рождения, с диагнозом травматическая ампутация части правой голени, множественные осколочные ранения. Анатолий Ч. 1990 года рождения и Анатолий Г. 1978 года рождения также получившие травмы и множественные осколочные ранения и ЗЧМТ от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что житель села Пионерское погиб от взрыва противопехотной мины, установленной на берегу Северского Донца. Экономика - Сегодня, 20:28 61 Два мирных жителя получили ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве в районе поселка Николаевка.Об этом на брифинге журналистам сообщил официальный представитель НМ Яков Осадчий.«В районе населенного пункта Николаевка в результате подрыва минно-взрывного устройства, получили осколочные ранения двое мирных жителей 1970 и 1997 годов рождения», — сообщил Осадчий.Официальный представитель уточнил, что пострадавшие доставлены в одну из больниц Луганска, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.«Мы обращаемся ко всем гражданам: будьте бдительны и избегайте неизвестных маршрутов. При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним. Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не пускайте никого к этому месту», — призвал Осадчий.Как сообщает телеграм-канал «Луганский инсайд«, по его информации — пострадавших от взрыва пятеро.По данным канала, трагедия произошла 1 марта, и жители Луганска подорвались на нескольких взрывных устройствах в посадке у реки в районе переулка Леженина поселка Николаевка, где решили устроить пикник.Все пострадавшие жители Луганска, выехавшие отдохнуть «на природу» получили минно-взрывные травмы: Александра А. 1997 года рождения, госпитализирована с частичной травматической ампутацией левой стопы и нижней части левой голени; Артем К. 1987 года рождения, госпитализирован с диагнозом контузия, травматическая ампутация правой сторы и фаланги пальца правой кисит, множественные осколочные ранения; Сергей К. 1970 года рождения, с диагнозом травматическая ампутация части правой голени, множественные осколочные ранения. Анатолий Ч. 1990 года рождения и Анатолий Г. 1978 года рождения также получившие травмы и множественные осколочные ранения и ЗЧМТ от госпитализации отказались.Ранее сообщалось, что житель села Пионерское погиб от взрыва противопехотной мины, установленной на берегу Северского Донца. Экономика - Сегодня, 20:28 61

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