99 лет назад началась история Ворошиловградского/Луганского педагогического институт им Шевченко



Леонид Пасечник поздравил коллектив Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко с 99-летием со дня образования.

«Поздравляю ЛНУ имени Тараса Шевченко с 99-летием со дня образования! Ваш вуз служит отличным примером высоких образовательных стандартов и прекрасной репутации!» — написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Пасечник пожелал коллективу вуза успехов в подготовке высококвалифицированных кадров, а студентам — реализации самых смелых идей.

История ВУЗа:

В начале июня 1920 года Донецким губернским отделом народного образования (Донецгуботнаробраз) принято решение об открытии в Луганске инструкторских курсов по подготовке школьных работников (учителей).[2] 27 июня 1920 года в Луганске состоялось торжественное открытие Донецких губернских инструкторских курсов единой трудовой школы[3].

1 марта 1921 года были открыты губернские высшие педагогические курсы в Енакиево, которые вскоре были переведены в Луганск.

1923 год — на базе педагогических курсов основано первое в Донбассе высшее учебное заведение Донецкий институт народного образования (ДИНО) в Луганске, который стал располагаться в бывшем доме Васнева (Красная площадь).

1926 год — ДИНО выпустил первых своих специалистов — 32 человека. В это время в институте был один факультет социального воспитания (соцвос). Срок обучения на соцвосе составлял 3 года. На последнем курсе происходило разделение на три специализации: биологическая, обществоведческая и физико-математическая. Также в институте был ещё рабочий факультет (рабфак), где осуществлялась подготовка малообразованных учащихся для дальнейшего их обучения в ДИНО. В 1926 году рабфак ДИНО закончило 14 человек. Сначала срок обучения на рабфаке составлял 2 года, но оказалось, что этого времени недостаточно для подготовки учащихся к занятиям в ДИНО и в 1926 году он был увеличен на 1 год. Общее количество студентов составляло 317 человек (180 — соцвос и 137 — рабфак). Стипендия составляла 20 рублей, из которых на питание приходилось тратить 15—16 рублей (позже она была увеличена до 23 рублей).

1927 год — состоялся второй выпуск студентов: рабфак окончило 29 человек, соцвос — 34 человека. Общее количество студентов — 332 (рабфак — 164, факсоцвос — 168), преподавателей — 30, из них 4 профессора. 13.11.1927 состоялась торжественная закладка нового здания института, рассчитанного на 600 человек — на том месте, где он сейчас расположен.

1928 год — срок обучения на факультете социального воспитания увеличен до 4 лет. Также открыт факультет профессионального образования — для подготовки преподавателей: фабрично-заводских семилеток, фабрично-заводских училищ (фабзавучей), горно-промышленных училищ (горпромучей).

1929 год — институт переехал в новое здание. На этом месте он находится до настоящего времени.

1934 год — Донецкий институт народного образования реорганизован в Донецкий педагогический институт.

1939 год — Ворошиловградскому педагогическому институту присвоено имя Тараса Шевченко

1943 год — 1 марта восстановлен Ворошиловградский педагогический институт и 252 студента возобновили свои занятия.

1993 год — Луганский педагогический институт вошел в состав Восточно-украинского государственного университета

1998 год — на базе института создан Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко

2002 год — начал свою работу Алуштинский учебно-консультационный центр ЛНПУ

2003 год — Указом Президента Украины № 1012/2003 11 сентября Луганскому государственному педагогическому университету имени Тараса Шевченко присвоен статус национального.

2004 год — по результатам XI Международного Академического рейтинга «Золотая Фортуна» университет награждён орденом IV степени «За трудовые достижения».

2004 год — на базе университета открыто 5 филиалов Институтов Национальной Академии наук Украины: Института прикладной математики и механики, Донецкого физико-технического института имени А. Галкина, Института экономики промышленности, Института археологии, Восточный филиал института литературы имени Т. Г. Шевченко

2005 год — Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко награждён Серебряной медалью VIII Международной выставки учебных заведений в номинации «Модернизация высшего образования согласно положениям Болонской конвенции».

2005—2009 годы ЛНПУ имени Тараса Шевченко неоднократно присвоено звание «Лидер современного образования». Университет отмечен дипломами, а также награждён золотыми медалями на IX Международной выставке учебных заведений, и на Х юбилейной выставкие «Современное образование на Украине — 2007» и «Современное образование на Украине — 2009».

2005 год — ЛНПУ имени Тараса Шевченко присвоено звание «Лидер современного образования», а также отмечен Дипломом «За высокие творческие достижения в совершенствовании процесса обучения и воспитания молодежи».

2005 год — создан Стахановский факультет ЛНПУ

2006 год — Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко награждён Золотой медалью IX Международной выставки учебных заведений в номинации «Внедрение новых форм организации учебно-воспитательного процесса».

2006 год — ЛНПУ имени Тараса Шевченко присвоено звание «Лидер современного образования», а также присвоено звание «Лидер в создании современных средств обучения».

2006 год — Согласно рейтингу среди высших учебных заведений Украины, который проводился Министерством образования и науки Украины, ЛНПУ признан лучшим вузом Украины.

2006 год — в состав ЛНПУ вошли Рубежанский политехнический колледж имени А. Е. Порай-Кошица, Брянковский технолого-экономический техникум, Луганский профессиональный торгово-кулинарный лицей, Центр научно-технической информации.

2006—2007 годы — на базе ЛНПУ создан Немецкий культурно-языковой центр Института Гете, открыт Институт имени Конфуция.

2007 год — ЛНПУ отмечен золотой медалью Х юбилейной выставки «Современное образование на Украине — 2007» за «Внедрение достижений педагогической науки в образовательную практику», а также вузу присвоено звание «Лидер современного образования»

2007 год — согласно результатам рейтинга высших учебных заведений Украины, ЛНПУ — лучший украинский вуз.

2007 год — создан Рубежанский профессиональный электромеханический лицей Луганского национального педагогического университета имени Тараса Шевченко

В декабре 2007 года при университете открылся центр изучения японского языка и культуры.

В 2008 году ЛНПУ отмечен золотой медалью одиннадцатой выставки «Современное образование на Украине — 2008» за «Инноватику в высшем образовании».

2008 год — Распоряжением Кабинета Министров Украины от 28 марта 2008 года № 535-р, Приказами Министерства образования и науки Украины от 25 апреля 2008 № 364 и № 365 ЛНПУ реорганизован в Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. Согласно указу Президента Украины № 340/2008 от 11 апреля 2008 года за вузом сохраняется статус национального.

2010 год — Луганский национальный университет награждён стелой и дипломом Гран-При Международной выставки-презентации «Современные учебные заведения — 2010» в номинации: «Лидер высшего образования Украины».

2014 год — в связи с Войной в Донбассе Луганский национальный университет официально переведён в Старобельск. Однако большая часть сотрудников и студентов университета осталась в Луганске, где был организован Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования ЛНР.

Культура - Сегодня, 20:13 92 Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко отмечает 99 лет со дня образования.Леонид Пасечник поздравил коллектив Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко с 99-летием со дня образования.«Поздравляю ЛНУ имени Тараса Шевченко с 99-летием со дня образования! Ваш вуз служит отличным примером высоких образовательных стандартов и прекрасной репутации!» — написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.Пасечник пожелал коллективу вуза успехов в подготовке высококвалифицированных кадров, а студентам — реализации самых смелых идей.История ВУЗа:В начале июня 1920 года Донецким губернским отделом народного образования (Донецгуботнаробраз) принято решение об открытии в Луганске инструкторских курсов по подготовке школьных работников (учителей).[2] 27 июня 1920 года в Луганске состоялось торжественное открытие Донецких губернских инструкторских курсов единой трудовой школы[3].1 марта 1921 года были открыты губернские высшие педагогические курсы в Енакиево, которые вскоре были переведены в Луганск.1923 год — на базе педагогических курсов основано первое в Донбассе высшее учебное заведение Донецкий институт народного образования (ДИНО) в Луганске, который стал располагаться в бывшем доме Васнева (Красная площадь).1926 год — ДИНО выпустил первых своих специалистов — 32 человека. В это время в институте был один факультет социального воспитания (соцвос). Срок обучения на соцвосе составлял 3 года. На последнем курсе происходило разделение на три специализации: биологическая, обществоведческая и физико-математическая. Также в институте был ещё рабочий факультет (рабфак), где осуществлялась подготовка малообразованных учащихся для дальнейшего их обучения в ДИНО. В 1926 году рабфак ДИНО закончило 14 человек. Сначала срок обучения на рабфаке составлял 2 года, но оказалось, что этого времени недостаточно для подготовки учащихся к занятиям в ДИНО и в 1926 году он был увеличен на 1 год. Общее количество студентов составляло 317 человек (180 — соцвос и 137 — рабфак). Стипендия составляла 20 рублей, из которых на питание приходилось тратить 15—16 рублей (позже она была увеличена до 23 рублей).1927 год — состоялся второй выпуск студентов: рабфак окончило 29 человек, соцвос — 34 человека. Общее количество студентов — 332 (рабфак — 164, факсоцвос — 168), преподавателей — 30, из них 4 профессора. 13.11.1927 состоялась торжественная закладка нового здания института, рассчитанного на 600 человек — на том месте, где он сейчас расположен.1928 год — срок обучения на факультете социального воспитания увеличен до 4 лет. Также открыт факультет профессионального образования — для подготовки преподавателей: фабрично-заводских семилеток, фабрично-заводских училищ (фабзавучей), горно-промышленных училищ (горпромучей).1929 год — институт переехал в новое здание. На этом месте он находится до настоящего времени.1934 год — Донецкий институт народного образования реорганизован в Донецкий педагогический институт.1939 год — Ворошиловградскому педагогическому институту присвоено имя Тараса Шевченко1943 год — 1 марта восстановлен Ворошиловградский педагогический институт и 252 студента возобновили свои занятия.1993 год — Луганский педагогический институт вошел в состав Восточно-украинского государственного университета1998 год — на базе института создан Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко2002 год — начал свою работу Алуштинский учебно-консультационный центр ЛНПУ2003 год — Указом Президента Украины № 1012/2003 11 сентября Луганскому государственному педагогическому университету имени Тараса Шевченко присвоен статус национального.2004 год — по результатам XI Международного Академического рейтинга «Золотая Фортуна» университет награждён орденом IV степени «За трудовые достижения».2004 год — на базе университета открыто 5 филиалов Институтов Национальной Академии наук Украины: Института прикладной математики и механики, Донецкого физико-технического института имени А. Галкина, Института экономики промышленности, Института археологии, Восточный филиал института литературы имени Т. Г. Шевченко2005 год — Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко награждён Серебряной медалью VIII Международной выставки учебных заведений в номинации «Модернизация высшего образования согласно положениям Болонской конвенции».2005—2009 годы ЛНПУ имени Тараса Шевченко неоднократно присвоено звание «Лидер современного образования». Университет отмечен дипломами, а также награждён золотыми медалями на IX Международной выставке учебных заведений, и на Х юбилейной выставкие «Современное образование на Украине — 2007» и «Современное образование на Украине — 2009».2005 год — ЛНПУ имени Тараса Шевченко присвоено звание «Лидер современного образования», а также отмечен Дипломом «За высокие творческие достижения в совершенствовании процесса обучения и воспитания молодежи».2005 год — создан Стахановский факультет ЛНПУ2006 год — Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко награждён Золотой медалью IX Международной выставки учебных заведений в номинации «Внедрение новых форм организации учебно-воспитательного процесса».2006 год — ЛНПУ имени Тараса Шевченко присвоено звание «Лидер современного образования», а также присвоено звание «Лидер в создании современных средств обучения».2006 год — Согласно рейтингу среди высших учебных заведений Украины, который проводился Министерством образования и науки Украины, ЛНПУ признан лучшим вузом Украины.2006 год — в состав ЛНПУ вошли Рубежанский политехнический колледж имени А. Е. Порай-Кошица, Брянковский технолого-экономический техникум, Луганский профессиональный торгово-кулинарный лицей, Центр научно-технической информации.2006—2007 годы — на базе ЛНПУ создан Немецкий культурно-языковой центр Института Гете, открыт Институт имени Конфуция.2007 год — ЛНПУ отмечен золотой медалью Х юбилейной выставки «Современное образование на Украине — 2007» за «Внедрение достижений педагогической науки в образовательную практику», а также вузу присвоено звание «Лидер современного образования»2007 год — согласно результатам рейтинга высших учебных заведений Украины, ЛНПУ — лучший украинский вуз.2007 год — создан Рубежанский профессиональный электромеханический лицей Луганского национального педагогического университета имени Тараса ШевченкоВ декабре 2007 года при университете открылся центр изучения японского языка и культуры.В 2008 году ЛНПУ отмечен золотой медалью одиннадцатой выставки «Современное образование на Украине — 2008» за «Инноватику в высшем образовании».2008 год — Распоряжением Кабинета Министров Украины от 28 марта 2008 года № 535-р, Приказами Министерства образования и науки Украины от 25 апреля 2008 № 364 и № 365 ЛНПУ реорганизован в Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. Согласно указу Президента Украины № 340/2008 от 11 апреля 2008 года за вузом сохраняется статус национального.2010 год — Луганский национальный университет награждён стелой и дипломом Гран-При Международной выставки-презентации «Современные учебные заведения — 2010» в номинации: «Лидер высшего образования Украины».2014 год — в связи с Войной в Донбассе Луганский национальный университет официально переведён в Старобельск. Однако большая часть сотрудников и студентов университета осталась в Луганске, где был организован Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования ЛНР.Культура - Сегодня, 20:13 92

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