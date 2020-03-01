Я Катя, аптечный ревизорровЂ¦

Наверное, не будет преувеличением, если я выдвину предположение о том, что трагическую историю популярного Instagram-фармацевта Екатерины Диденко, знает каждый второй житель России. Историю весьма печальную, я бы даже сказал дикую, но весьма поучительную.Празднование дня рождения Екатерины Диденко ознаменовалось трагедией, которая унесла жизни не только мужа Instagram-фармацевта, но и еще двоих гостей именинницы. В определенный момент кто-то, вроде как погибший в дальнейшем муж Валентин, засыпал в бассейн банного комплекса то ли 25, то ли 30 килограмм сухого льда, что и стало причиной выброса в атмосферу большого количества углекислого газа, который и послужил причиной гибели троих из присутствующих и госпитализации еще нескольких гостей, которым повезло намного больше, чем погибшим.Разумеется, никто из выживших не виноват. Вся ответственность легла на плечи погибшего супруга Екатерины Диденко, который и раньше, на камеру, ставил эксперименты с сухим льдом. Но дело даже не в этом. Дело в реакции на все произошедшее самой «виновницы» торжества, именинницы Екатерины Диденко.Я не могу сказать, чем руководствовалась Екатерина, но потеряв мужа и двоих гостей, она так и не прервала свою «хитовую» трансляцию, благодаря которой на ее канал за короткое время подписалось без малого 500 тысяч человек. Девушка вела свою трансляцию из реанимации, в которой врачи сражались за жизнь ее мужа, сообщила о его смерти, затем рассказала о деталях его похорон, и все это шло в эфир, привлекая на страницу Диденко все новых и новых подписчиков. Разумеется, ее «благой» порыв осудили все те, кто считает, что потерявшая мужа и двоих друзей девушка должна как минимум скорбеть, а не вести прямую трансляцию в Instagram. Но видимо лайки, репосты и подписчики оказались намного важнее, чем формальные нормы приличия.Нет, настало время все же сделать выводы о том, что поголовная «диджитализация» нанесла существенный урон целым поколениям жителей нашей многострадальной планеты. Мы удивлялись людям, которые вместо того, чтобы помочь пострадавшим равнодушно снимали процесс горения жилых домов. Затем это стало нормой и более того, многие из нас даже начали «лайкать» подобные видео и «забирать» их к себе на страницы.Затем некой нормой стали опасные «селфи», которые зачастую стоили жизни их авторам. А теперь вот блогеры собирают подписчиков на констатации факта смерти своих близких, которая, я этого не исключаю, произошла не без участия самого блогера, наверняка согласовавшего программу празднования своего дня рождения. Дикость какая-то…Знаете за что я искренне переживаю? Узнал буквально сегодня, что у Екатерины Диденко есть двое малолетних детей. Вот за них мне реально страшно. Как бы этот «блогер», отработавший нехитрую схему привлечения новых подписчиков, не принес их в «сакральную жертву». Исключительно репостов ради…Алексей Зотье