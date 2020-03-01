Мэрия Луганска поздравила со 100-летием ветерана Великой Отечественной (ФОТО)
Представители администрации Луганска и городской организации ветеранов поздравили со 100-летним юбилеем участницу Великой Отечественной войны Евдокию Соломко.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска.
«Участница Великой Отечественной войны Евдокия Соломко 1 марта отпраздновала столетний юбилей. От имени главы администрации Луганска Манолиса Пилавова ветерана поздравили начальник управления по вопросам труда и социальной защиты населения Галина Науменко и председатель городской организации ветеранов Геннадий Горбунов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что Евдокия Михайловна родилась в 1920 году в селе Пархоменко в семье, где воспитывались семеро детей. До начала Великой Отечественной войны работала на заводе. На фронт ушла в 1943 году, прошла Польшу, Германию, дошла до Берлина. За боевые заслуги награждена орденом Великой Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».
После окончания войны Соломко вышла замуж и с 1946 года проживает в Луганске. Воспитала троих детей, в ее семье трое внуков и шестеро правнуков.
«Администрация города желает Евдокии Михайловне крепкого здоровья, счастья, радости от общения с близкими людьми. Пусть каждый день дарит положительные эмоции, ведь это и есть залог долголетия», — отметили в мэрии Луганска.
Культура - Сегодня, 21:29 85
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска.
«Участница Великой Отечественной войны Евдокия Соломко 1 марта отпраздновала столетний юбилей. От имени главы администрации Луганска Манолиса Пилавова ветерана поздравили начальник управления по вопросам труда и социальной защиты населения Галина Науменко и председатель городской организации ветеранов Геннадий Горбунов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что Евдокия Михайловна родилась в 1920 году в селе Пархоменко в семье, где воспитывались семеро детей. До начала Великой Отечественной войны работала на заводе. На фронт ушла в 1943 году, прошла Польшу, Германию, дошла до Берлина. За боевые заслуги награждена орденом Великой Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».
После окончания войны Соломко вышла замуж и с 1946 года проживает в Луганске. Воспитала троих детей, в ее семье трое внуков и шестеро правнуков.
«Администрация города желает Евдокии Михайловне крепкого здоровья, счастья, радости от общения с близкими людьми. Пусть каждый день дарит положительные эмоции, ведь это и есть залог долголетия», — отметили в мэрии Луганска.
Культура - Сегодня, 21:29 85
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