Завтра в Луганске без существенных осадков, воздух прогреется до 12 градусов тепла



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«С 21.00 2 марта до 21.00 3 марта в регионе ожидается переменная облачность, ночью местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя, местами слабый туман, днем без существенных осадков; ветер южный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 — плюс 4 градуса, днем 7-12 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 1-3 градуса, днем — 10-12 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1 — плюс 1 градус ночью и 7-9 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля — плюс 2 градусов ночью до плюс 9-11 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 3 марта зафиксировали в 1985 году — минус 26,5 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1995 году — плюс 15,9 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 3 марта — 06.29, время захода — 18.41. Продолжительность светового дня составит 12 часов 12 минут.

По предварительному прогнозу, 4-5 марта осадков не ожидается, прогнозируется незначительное повышение температуры воздуха.

Погода в Луганске - Сегодня, 22:58 36 Температура воздуха в регионе 3 марта будет колебаться от 1 градуса мороза ночью до 12 градусов тепла днем.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«С 21.00 2 марта до 21.00 3 марта в регионе ожидается переменная облачность, ночью местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя, местами слабый туман, днем без существенных осадков; ветер южный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 — плюс 4 градуса, днем 7-12 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 1-3 градуса, днем — 10-12 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1 — плюс 1 градус ночью и 7-9 градусов выше нуля днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля — плюс 2 градусов ночью до плюс 9-11 градусов днем.Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 3 марта зафиксировали в 1985 году — минус 26,5 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1995 году — плюс 15,9 градуса.Время восхода солнца в столице ЛНР 3 марта — 06.29, время захода — 18.41. Продолжительность светового дня составит 12 часов 12 минут.По предварительному прогнозу, 4-5 марта осадков не ожидается, прогнозируется незначительное повышение температуры воздуха.Погода в Луганске - Сегодня, 22:58 36

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