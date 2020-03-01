Телеканал для неподконтрольного Донбасса только через два года начнет показывать собственные передачи



Об этом 2 марта на презентации канала в Киеве сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Пока же, по его словам, «Дом» транслирует контент других медиагрупп.



«Достучаться до аудитории просто новостным контентом невозможно, поэтому мы провели переговоры со всеми крупными игроками украинского телевизионного рынка и договорились, что они будут работать с нами на доставку сигнала на временно оккупированные территории. Мы договорились, что на этом канале будет самый премиальный контент, который есть в Украине: это и сериалы, и ток-шоу, и развлекательные шоу, например, футбольные матчи, различные спортивные трансляции», — сказал Тимошенко.



И.о. генерального директора телеканала UATV, на базе которого создан телеканал «Дом», Юлия Островская подчеркнула на презентации, что пока телеканал вещает в тестовом режиме.



«Главная наша цель — донести основной наш месседж, что Украина — это наш общий дом и «мы» — это главное наше слово, где бы мы ни жили», — объяснила она.



Телеканал «Дом», по данным Островской, будет показывать продукт холдингов «1+1 медиа», StarLightMedia, Inter Media Group и «Медиа Группа Украина».

Новости Региона - Сегодня, 02:03 71 Телеканал «Дом», который должен вещать на неподконтрольные территории Украины, через два года будет показывать собственный продукт.Об этом 2 марта на презентации канала в Киеве сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.Пока же, по его словам, «Дом» транслирует контент других медиагрупп.«Достучаться до аудитории просто новостным контентом невозможно, поэтому мы провели переговоры со всеми крупными игроками украинского телевизионного рынка и договорились, что они будут работать с нами на доставку сигнала на временно оккупированные территории. Мы договорились, что на этом канале будет самый премиальный контент, который есть в Украине: это и сериалы, и ток-шоу, и развлекательные шоу, например, футбольные матчи, различные спортивные трансляции», — сказал Тимошенко.И.о. генерального директора телеканала UATV, на базе которого создан телеканал «Дом», Юлия Островская подчеркнула на презентации, что пока телеканал вещает в тестовом режиме.«Главная наша цель — донести основной наш месседж, что Украина — это наш общий дом и «мы» — это главное наше слово, где бы мы ни жили», — объяснила она.Телеканал «Дом», по данным Островской, будет показывать продукт холдингов «1+1 медиа», StarLightMedia, Inter Media Group и «Медиа Группа Украина».Новости Региона - Сегодня, 02:03 71

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