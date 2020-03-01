В Луганске в полтора раза увеличили размер материальной помощи при профобучении ищущих работу



Постановлением правительства был увеличен размер материальной помощи гражданам, направленным на профессиональное обучение Фондом.

Об этом в ходе брифинга рассказала заместитель Министра труда и социальной политики ЛНР Елена Макаренко.

С 1 марта размер материальной помощи будет составлять 150 рублей за каждый день обучения, ранее это сумма составляла 100 рублей.

Макаренко напомнила, что после окончания обучения выдается свидетельство о присвоении квалификации по рабочей профессии установленного образца, и обучившиеся трудоустраиваются на промышленные предприятия Республики.

«Министерство приглашает всех граждан, ищущих работу, обратиться в территориальные отделения Фонда для получения новой, востребованной на рынке труда профессии с последующим трудоустройством», — отметила заместитель Министра труда и соцполитики.

Напомним, ранее руководитель ФССНСБ ЛНР Андрей Дмитриенко говорил о том, что на сегодняшний день формируются группы для обучения по следующим профессиям и направлениям: основы работы бухгалтера в электронной программе 1C, оператор котельной, машинист (кочегар) котельной, аппаратчик химво до очистки, фрезеровщик, повар, слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов, затяжчик обуви, сборщик верха обуви.

Во время обучения жителям ЛНР оплачивается проезд или проживание. Экономика - Сегодня, 05:15 33 В Луганске были внесены изменения во временный порядок организации профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования, прохождения курсов целевого назначения и стажировки гражданами, ищущими работу, зарегистрированными в территориальных отделениях ФССНСБ, об этом пишет газета «21 век».Постановлением правительства был увеличен размер материальной помощи гражданам, направленным на профессиональное обучение Фондом.Об этом в ходе брифинга рассказала заместитель Министра труда и социальной политики ЛНР Елена Макаренко.С 1 марта размер материальной помощи будет составлять 150 рублей за каждый день обучения, ранее это сумма составляла 100 рублей.Макаренко напомнила, что после окончания обучения выдается свидетельство о присвоении квалификации по рабочей профессии установленного образца, и обучившиеся трудоустраиваются на промышленные предприятия Республики.«Министерство приглашает всех граждан, ищущих работу, обратиться в территориальные отделения Фонда для получения новой, востребованной на рынке труда профессии с последующим трудоустройством», — отметила заместитель Министра труда и соцполитики.Напомним, ранее руководитель ФССНСБ ЛНР Андрей Дмитриенко говорил о том, что на сегодняшний день формируются группы для обучения по следующим профессиям и направлениям: основы работы бухгалтера в электронной программе 1C, оператор котельной, машинист (кочегар) котельной, аппаратчик химво до очистки, фрезеровщик, повар, слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов, затяжчик обуви, сборщик верха обуви.Во время обучения жителям ЛНР оплачивается проезд или проживание. Экономика - Сегодня, 05:15 33

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