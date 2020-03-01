В Луганске рассказали об уровне заболеваниями ОРВИ по отношению к эпидемическому порогу



Об этом сообщили в администрации города Луганска со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.

«Клиническая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями несколько улучшилась, мы имеем ее снижение по сравнению с прошлой неделей. Сейчас заболеваемость населения на 14 процентов ниже эпидемического порога», — отметил он.

«Мы продолжаем настоятельно рекомендовать лицам, которые в силу своих профессиональных обязанностей контактируют с большим количеством людей, соблюдать масочный режим, проводить дезинфекцию и проветривание помещений», — сказал и.о. главврача.

«На прошлой неделе мы проводили дезинфекцию общественного автотранспорта, некоторых социальных объектов, нами проводится широкая санитарно-профилактическая работа», — отметил он. Красота и здоровье - Сегодня, 07:00 65 Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Луганске на 14% ниже эпидемического порога.Об этом сообщили в администрации города Луганска со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.«Клиническая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями несколько улучшилась, мы имеем ее снижение по сравнению с прошлой неделей. Сейчас заболеваемость населения на 14 процентов ниже эпидемического порога», — отметил он.«Мы продолжаем настоятельно рекомендовать лицам, которые в силу своих профессиональных обязанностей контактируют с большим количеством людей, соблюдать масочный режим, проводить дезинфекцию и проветривание помещений», — сказал и.о. главврача.«На прошлой неделе мы проводили дезинфекцию общественного автотранспорта, некоторых социальных объектов, нами проводится широкая санитарно-профилактическая работа», — отметил он. Красота и здоровье - Сегодня, 07:00 65

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