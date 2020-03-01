На КПВВ «Станица Луганская» завезли специальные защитные комбинезоны
Персонал КПВВ «Станица Луганская» обеспечили специальными защитными комбинезонами. Больницы подготовлены к приему возможных больных короновирусом
В Луганской области обеспечили специальными защитными комбинезонами контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) и подготовленные к приему возможных больных коронавирусной инфекции Covid-19 медицинские учреждения.
Как сообщили в облгосадминистрации, 2 марта были переданы комплекты защитных комбинезонов персоналу Лисичанской станции скорой медицинской помощи и инфекционным отделением Рубежанской и Северодонецкой городских больниц.
Также комбинезоны передадут в Луганскую областную детскую клиническую больницу, инфекционное отделение в Старобельское и на КПВВ. Новости Региона - Сегодня, 08:31 101
В Луганской области обеспечили специальными защитными комбинезонами контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) и подготовленные к приему возможных больных коронавирусной инфекции Covid-19 медицинские учреждения.
Как сообщили в облгосадминистрации, 2 марта были переданы комплекты защитных комбинезонов персоналу Лисичанской станции скорой медицинской помощи и инфекционным отделением Рубежанской и Северодонецкой городских больниц.
Также комбинезоны передадут в Луганскую областную детскую клиническую больницу, инфекционное отделение в Старобельское и на КПВВ. Новости Региона - Сегодня, 08:31 101
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