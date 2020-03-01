Украина окончательно отказалась от своей великой истории

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, прямым текстом заявил – Украина не собирается 9-го мая праздновать День Победы в Великой Отечественной войне.Пану Пристайко, наверное, можно даже сказать спасибо за честность, каковой не было даже во времена президента Порошенко. Слуга народа Вадим Пристайко, наплевав на то, что миллионы украинцев героически сражались в рядах Красной Армии и на то, что Украина немыслимо пострадала от нацистской оккупации, одной фразой поставил Украину в стан побеждённых стран. И этого следовало ожидать. Украина шла к этому последовательно и неотвратимо.Возможно, многие думали, что с избранием президентом Владимира Зеленского этого удастся избежать, но они горько ошибались.Таких, кто ошибался, на самом деле очень немало. Ведь и столь убедительный результат Зеленского на президентских выборах – во многом итог того, что Зеленский обещал бережно хранить и память о Великой Отечественной. Люди верили ему ещё и потому, что у него самого дед участвовал в ВОВ, награждён орденами и медалями. И Зеленский на прошлое 9-мая даже устроил трогательную фотосессию на его могиле. Но, как оказалось – это всё было для лохов. Пусть на меня не обижаются те, кто верил президенту Зеленскому тогда, когда он ещё не был президентом. Ведь вас всех предупреждали, что именно так всё и будет, буквально били в набат. Но никто этого слушать не хотел.Всё останется по-прежнему, только станет хуже. Те редкие здоровые голоса из партии «Слуга народа», что ещё звучат в Верховной Раде, очень скоро будут задавлены и заглушены окончательно. Такие люди, как например Максим Бужанский и были в какой-то мере заманухой, из-за которой многие пошли голосовать за «слуг народа». Да в принципе, их можно и не глушить. Пусть себе говорят. Всё-таки надо показывать, что в стране есть демократия и свобода мнений, даже в рядах одной и той же партии. Повлиять на политику, такие люди как Бужанский никак не в состоянии, так что вреда от них тому курсу, по которому двигается Украина – никакого. А курс этот очень хорошо известен, и он ничуть не изменился со времён Петра Порошенко. Он всё тот же, лишь проводить его стали более хитро и изворотливо, с обилием маскировки и лжи. И именно этот курс являлся гарантией того, что Дня Победы на Украине больше не будет. Герои выбраны окончательно и это не те миллионы украинцев, которые в рядах Красной Армии сражались с нацизмом, кто освобождал территорию Советского Союза, Восточную Европу и дошёл до Берлина.Герои нынче всё те же, что и при Петре Порошенко.Более того – теперь эти герои получили почти что официальный статус, ибо в их честь даже будут отмечаться памятные даты. Памятные даты в честь насильников и убийц, в честь тех, кто сотрудничал с нацистскими оккупантами, кто убивал свой народ, кто активно участвовал в массовом уничтожении еврейского населения. Можно сколько угодно говорить, что это настоящие герои Украины и даже о том, что они воевали против нацизма, можно даже назвать их победителями в этой войне, как и делалось со времён Петра Порошенко, но есть историческая правда, которую извратить невозможно. Есть документы и даже живые свидетели тех событий. Но «слуги народа» всё это попросту игнорируют, идя на поводу у маленькой части украинского населения, той части, что является духовными наследниками полицаев и бандеровцев и исповедует самую настоящую нацистскую идеологию.Удивительно, как «слуги народа» смогли демонтировать и обнулить все свои обещания меньше чем за год. Такой прыти не было даже у Петра Порошенко. И это при том, что Зеленский и его партия опирались на мощную народную поддержку, которая Петру Порошенко не снилась и в лучшие времена. «Слуги народа» оказались слугами кого угодно, но только не народа. Но в этом ничего нового нет, это всё было известно ещё до выборов. И вот теперь, «слуги народа» ставят последний жирный крест на надеждах всех тех людей, кто за них голосовал. Ставят отменой праздника, который на самом деле является для украинского народа священным.Интересно, хватит ли духу у Зеленского и на это 9-мая прийти на могилу своего деда? Вполне возможно, что хватит. Ведь для этого особой смелости не надо. Его дед лежит в могиле и не сможет ничего сказать своему любимому внучку. Хотя если бы был жив, то наверняка высказал бы многое.Таких могил, как могила деда Владимира Зеленского, на Украине великое множество. В них лежат те, кто был убит непосредственно на той войне, в них лежат те, кто пережил войну и скончался позже. Огромное количество людей, каждого из которых можно назвать героем. На чьих парадных кителях блестят ордена и медали за то, что они спасли мир от самого великого в истории человечества зла. Теперь память этих людей попрана и оплёвана. Можно сколько угодно носить к их могилам цветы и преклонять колени, как это сделал Владимир Зеленский на могиле своего деда, но это ничего не значит, потому что тот праздник, когда они выходили на улицы, когда они встречались, выпивали рюмашку и вспоминали своих погибших товарищей – больше не праздник. И Украине теперь с этим жить. До тех пор, пока у народа снова не проснётся честь, совесть и гордость. На надежды на это с каждым днём всё меньше.Источник