Сегодня днем возможно штормовое предупреждение: усиление ветра до 18 метров в секунду.



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Днем 3 марта местами в регионе ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.

МЧС при порывах ветра свыше 14 м/с объявляет штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 09:20 86 Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в регионе днем 3 марта.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«Днем 3 марта местами в регионе ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.МЧС при порывах ветра свыше 14 м/с объявляет штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 09:20 86

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