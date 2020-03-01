Сегодня днем возможно штормовое предупреждение: усиление ветра до 18 метров в секунду.
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в регионе днем 3 марта.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Днем 3 марта местами в регионе ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
МЧС при порывах ветра свыше 14 м/с объявляет штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 09:20 86
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Днем 3 марта местами в регионе ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
МЧС при порывах ветра свыше 14 м/с объявляет штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 09:20 86
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