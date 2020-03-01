Круг замкнулся: зачем США назвали Калининград В«оккупированной территориейВ»

«…важно понимать, почему Россия принимает такие поправки к конституции, которые усложняют процедуру передачи территорий другим государствам. Очевидно, Россия пытается закрепить свои претензии на оккупированные или спорные территории (occupied or disputed territories). К таким территориям относятся Крым, захваченный в 2014 году, Курильские острова, оккупированные Сталиным в 1945 году, а также Калининградская область (бывшая германская Восточная Пруссия), где многие жители стремятся к более тесной интеграции с Евросоюзом, и некоторые районы, граничащие с Эстонией», — написала накануне Washington Times.

«Кёнигсберг был немецким городом на протяжении многих веков. Означает ли это, что Германия имеет право аннексировать Калининград сейчас?»

«Курилы и Крым для нас, конечно, на самом деле никакие не спорные территории, но реально есть страны, которые заявляют о своих претензиях. О Курилах публично говорят японские политики, про Крым по понятным причинам Украина. Калининградская область в этом списке вот так откровенно фигурирует впервые. Ещё ни разу власти какой-либо страны о своих претензиях официально не говорили. Видимо, это реальность ближайшего будущего. И американские медиа определили направление по которому будут действовать внешние силы. Расчёт на ту самую условную „германизацию“, — стремление к Евросоюзу в стиле „це Европа“», — прокомментировал новую «методичку» в соцсетях журналист ВГТРК Николай Долгачёв.

«Моей землёй управляют оккупанты».

США — строками респектабельной Washington Times — впервые внесли в мировое общественное пространство тезис о том, что российская Калининградская область «оккупированная или спорная территория».Так написал военный эксперт, отставной полковник сухопутных войск США Уэс Мартин, анализируя частые поездки госсекретаря Майка Помпео по Евразии.Для автора этих строк, проживающего в Калининграде и практически в ежедневном режиме фиксирующего факты «стремления многих жителей к более тесной интеграции с ЕС», откровения WT Америку не открыли. Для меня очевидно, что заигрывание калининградцев — историческое, коммерческое, бытовое — с германской идентичностью по формуле «калининградцы — духовные наследники пруссаков» в итоге и приведёт к «прозрению» коллективного Запада, что Калининградская область — оккупированная и спорная территория. Старт такому осознанию дал ещё в 2016 году экс-посол США в России Майкл Макфол, написавший в микроблоге:Потом был доклад американского «Атлантического совета» о разрабатываемой военной агрессии на Калининградскую область (с конкретными инициативами — включить польские самолёты F-16 в состав ядерных сил НАТО, чтобы они могли нести тактическое ядерное оружие на Калининградскую область; установить цель «Калининград» для установленных в Польше же американских крылатых ракет воздушного базирования JASSM с дальностью 370 км и противокорабельных ракет NSM берегового базирования; наконец, провести наземные операции натовского спецназа на территории российский эксклав).Начинающиеся в апреле 2020 года в Польше и Прибалтике крупнейшие учения США Defender Europe — это такое же лыко в строку к тезису об «оккупированном и спорном Калининграде». Польский эксперт по вопросам международной безопасности Анджей Таляга уже заявил, что «Defender Europe 20» станет проверкой оперативных возможностей НАТО по отработке сценария 5-й статьи Вашингтонского договора. Западная российская территория, окружённая ныне практически по периметру, идеальная цель для такой отработки. А чтобы общественное мнение на Западе лояльно отнеслось к захвату Калининграда, и делаются вбросы об «оккупированных или спорных территориях».Как противостоять внутренней духовной коррозии (с внешним воздействием доблестный Балтфлот разбирается неплохо) в Калининградской области? На этот вопрос федеральный центр, по моему мнению, не ищет ответа (тем более, не решает этот вопрос). Значительная часть калининградской интеллигенции, творческой молодёжи и бизнес-элиты заражена идеей неких «западных русских» (по аналогии с «западными украинцами» и «западными белорусами») с искусственно взращённой европейской идентичностью, но Москва предпочитает не замечать этой мошкары. Яркий и свежий пример тому — история с бывшими ангарами люфтваффе под Калининградом. Российские государственные органы совершенно правомерно отказались признать эти ржавые железобетонные скелеты, построенные по приказу военного преступника, «памятниками архитектуры». В итоге калининградская «прогрессивная общественность» устроила и продолжает устраивать акции в защиту бывшего нацистского утиля, именуя его «нашей культурной идентичностью». Уже и американское «Радио Свободы» подключилась.Бывшие нацистские ангары для некоторых калининградцев — «наша культурная идентичность».По сути, перед нами уже антигосударственный протест. Крайне символично в этом плане мнение калининградского бизнесмена Ильи Заболотнова, которое цитирует калининградский портал с доменом eu. Автор оплакивает снос германских ангаров, стебётся над георгиевскими ленточками, а в конце итожит:Отставной американский полковник расплывается в белоснежной улыбке. После таких признаний грех не ввести на территорию «оккупированного Калининграда» демократический спецназ США. Круг замкнулся.Андрей Выползов, Калининград