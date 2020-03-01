Круг замкнулся: зачем США назвали Калининград В«оккупированной территориейВ»
США — строками респектабельной Washington Times — впервые внесли в мировое общественное пространство тезис о том, что российская Калининградская область «оккупированная или спорная территория».
Так написал военный эксперт, отставной полковник сухопутных войск США Уэс Мартин, анализируя частые поездки госсекретаря Майка Помпео по Евразии.
«…важно понимать, почему Россия принимает такие поправки к конституции, которые усложняют процедуру передачи территорий другим государствам. Очевидно, Россия пытается закрепить свои претензии на оккупированные или спорные территории (occupied or disputed territories). К таким территориям относятся Крым, захваченный в 2014 году, Курильские острова, оккупированные Сталиным в 1945 году, а также Калининградская область (бывшая германская Восточная Пруссия), где многие жители стремятся к более тесной интеграции с Евросоюзом, и некоторые районы, граничащие с Эстонией», — написала накануне Washington Times.
Для автора этих строк, проживающего в Калининграде и практически в ежедневном режиме фиксирующего факты «стремления многих жителей к более тесной интеграции с ЕС», откровения WT Америку не открыли. Для меня очевидно, что заигрывание калининградцев — историческое, коммерческое, бытовое — с германской идентичностью по формуле «калининградцы — духовные наследники пруссаков» в итоге и приведёт к «прозрению» коллективного Запада, что Калининградская область — оккупированная и спорная территория. Старт такому осознанию дал ещё в 2016 году экс-посол США в России Майкл Макфол, написавший в микроблоге:
«Кёнигсберг был немецким городом на протяжении многих веков. Означает ли это, что Германия имеет право аннексировать Калининград сейчас?»
Потом был доклад американского «Атлантического совета» о разрабатываемой военной агрессии на Калининградскую область (с конкретными инициативами — включить польские самолёты F-16 в состав ядерных сил НАТО, чтобы они могли нести тактическое ядерное оружие на Калининградскую область; установить цель «Калининград» для установленных в Польше же американских крылатых ракет воздушного базирования JASSM с дальностью 370 км и противокорабельных ракет NSM берегового базирования; наконец, провести наземные операции натовского спецназа на территории российский эксклав).
Начинающиеся в апреле 2020 года в Польше и Прибалтике крупнейшие учения США Defender Europe — это такое же лыко в строку к тезису об «оккупированном и спорном Калининграде». Польский эксперт по вопросам международной безопасности Анджей Таляга уже заявил, что «Defender Europe 20» станет проверкой оперативных возможностей НАТО по отработке сценария 5-й статьи Вашингтонского договора. Западная российская территория, окружённая ныне практически по периметру, идеальная цель для такой отработки. А чтобы общественное мнение на Западе лояльно отнеслось к захвату Калининграда, и делаются вбросы об «оккупированных или спорных территориях».
«Курилы и Крым для нас, конечно, на самом деле никакие не спорные территории, но реально есть страны, которые заявляют о своих претензиях. О Курилах публично говорят японские политики, про Крым по понятным причинам Украина. Калининградская область в этом списке вот так откровенно фигурирует впервые. Ещё ни разу власти какой-либо страны о своих претензиях официально не говорили. Видимо, это реальность ближайшего будущего. И американские медиа определили направление по которому будут действовать внешние силы. Расчёт на ту самую условную „германизацию“, — стремление к Евросоюзу в стиле „це Европа“», — прокомментировал новую «методичку» в соцсетях журналист ВГТРК Николай Долгачёв.
Как противостоять внутренней духовной коррозии (с внешним воздействием доблестный Балтфлот разбирается неплохо) в Калининградской области? На этот вопрос федеральный центр, по моему мнению, не ищет ответа (тем более, не решает этот вопрос). Значительная часть калининградской интеллигенции, творческой молодёжи и бизнес-элиты заражена идеей неких «западных русских» (по аналогии с «западными украинцами» и «западными белорусами») с искусственно взращённой европейской идентичностью, но Москва предпочитает не замечать этой мошкары. Яркий и свежий пример тому — история с бывшими ангарами люфтваффе под Калининградом. Российские государственные органы совершенно правомерно отказались признать эти ржавые железобетонные скелеты, построенные по приказу военного преступника Геринга, «памятниками архитектуры». В итоге калининградская «прогрессивная общественность» устроила и продолжает устраивать акции в защиту бывшего нацистского утиля, именуя его «нашей культурной идентичностью». Уже и американское «Радио Свободы» подключилась.
Бывшие нацистские ангары для некоторых калининградцев — «наша культурная идентичность».
По сути, перед нами уже антигосударственный протест. Крайне символично в этом плане мнение калининградского бизнесмена Ильи Заболотнова, которое цитирует калининградский портал с доменом eu. Автор оплакивает снос германских ангаров, стебётся над георгиевскими ленточками, а в конце итожит:
«Моей землёй управляют оккупанты».
Отставной американский полковник расплывается в белоснежной улыбке. После таких признаний грех не ввести на территорию «оккупированного Калининграда» демократический спецназ США. Круг замкнулся.
Андрей Выползов, Калининград
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