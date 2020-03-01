Ватикан открывает архивы - ждем реакции Польши
Знакомьтесь - это Папа Римский Пий XII, которого в свое время называли "папой Гитлера". Именно его обвиняли в том, что Ватикан закрывал глаза на действия Германии во время войны и Холокост - и вот теперь Святой Престол решил открыть архивы тех лет.
Пий XII правил Ватиканом с 1939 по 1958 год, то есть все время Второй Мировой войны пришлось на его правление - и сегодня Ватикан утверждает, что Пий XII "работал за кулисами, чтобы спасти евреев".
Чтобы понимать, с чем придется столкнуться историкам, которые готовятся изучать архивы Ватикана тех лет, достаточно упомянуть, что им придется досконально прочитать миллионы страниц документов, распределенных по 121 разделу в соответствии с темой.
"Папа Римский Франциск год назад принял решение открыть архивы по одной из самых противоречивых фигур Римско-Католической Церкви. "Церковь не боится истории", - сказал Папа Римский Ватиканским исследователям.
Папа Франциск сказал, что папство Пия XII было отмечено "моментами серьезных трудностей, мучительных решений человеческого и христианского благоразумия, которые некоторым могли показаться сдержанностью".
Похвальное решение - и оно как-то очень вовремя укладывается в канву высказываний президента России по поводу исторических событий тех лет.
"Все помещения в зоне проведения консультаций были забронированы на оставшуюся часть года" - заявил епископ Пагано, которого цитирует агентство Reuters. Среди ученых есть некоторые из Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне, округ Колумбия, и удостоенный наград немецкий историк Губерт Вольф, специалист по понтификату Пия XII.
"Нет никаких сомнений в том, что Папа Римский был осведомлен об убийстве евреев, - сказал Хьюберт Вольф, которого цитирует агентство AFP.
В 1920-х годах тогдашний кардинал Эухенио Пачелли был свидетелем подъема нацизма в качестве посла Святого Престола в Германии, прежде чем вернуться в Ватикан и стать папой.
Есть иезуитские документы, посланные папе, которые информировали его о нацистских концлагерях, но историки еще не видели ни одного из его ответов."
Для современной Польши и многих других стран это удар ниже пояса - как бы не открещивались политики от преступлений, совершенных их государствами в период тесного сотрудничества с гитлеровской Германией, раскрытие архивов Ватикана способно серьезно подорвать позиции правых радикалов в Европе, в том числе и националистического толка.
Не стоит упрекать автора в излишнем оптимизме - я и сам прекрасно вижу, как старательно сегодня европейцы зажмуриваются на неприглядные страницы своего прошлого - однако архивы Ватикана послужат дополнительным усилением позиций нашей страны по поводу искажения истории. Одно дело списывать все на пропаганду Путина и совсем другое - спорить с документами Ватикана.
Здесь важно вот еще что - в те времена и сама Германия, Польша, Испания и ряд других стран были католическими. Иными словами, их прихожане подчинялись Ватикану, а сеть священников поставляла папскому Престолу такое количество информации, которое сейчас даже трудно представить - и которая теперь может взорвать европейское общество изнутри.
Понятно, что западные СМИ постараются не "замечать" вновь вскрывшиеся факты, однако к концу года нам стоит ожидать большого количества монографий и книг западных историков, зарабатывающих на своем деле имя и деньги - и чем более шокирующие факты будут ими вскрыты, тем более успешным будут их труды.
Почему нам стоит ожидать именно реакции официальной Польши? Потому, что из шести миллионов евреев, убитых во время Холокоста в те годы, 2,8 миллиона погибло на территории Польши, а Варшава со всей страстью отвергает сведения об участии в этом деле самих поляков. Но и это еще не самое страшное - вместе со сведениями об убийстве евреев неизбежно всплывет информация и об убийствах людей других национальностей, в том числе тех же поляков, украинцев, белорусов и русских.
И вполне может случиться так, что роль некоторых государств в организации и проведении этих убийств придется серьезно пересматривать. И не только государств - наверняка от открытия архивов серьезно пострадают такие организации, как ОУН, УПА и прочие националистические формирования Западной Украины.
Правда всегда прорывается наружу, как бы ее не старались замылить и забыть. Сдается мне, что Европе предстоит испытать очередной шок - и очень многие во Франции, Бельгии и даже Швейцарии смогут увидеть собственную историю совсем в другом свете.
Впрочем, "все божья роса"...
Ну и последняя убийственная цитата, причем убийственная уже для самого Ватикана: "Кроме того, у историков до сих пор есть много вопросов о пресловутой "ратлине" - пути побега, которому способствовало некоторое католическое духовенство, помогавшее нацистским военным преступникам бежать в Южную Америку после войны."
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PS:
А ведь Путин предупреждал гиену Европы, что если она свою варежку в адрес России не захлопнет, то станет пособницей Гитлера, и стало быть, будет платить евреям и каяться за холокост.
Время пришло.
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