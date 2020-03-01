Ватикан открывает архивы - ждем реакции Польши

Знакомьтесь - это Папа Римский Пий XII, которого в свое время называли "папой Гитлера". Именно его обвиняли в том, что Ватикан закрывал глаза на действия Германии во время войны и Холокост - и вот теперь Святой Престол решил открыть архивы тех лет.Пий XII правил Ватиканом с 1939 по 1958 год, то есть все время Второй Мировой войны пришлось на его правление - и сегодня Ватикан утверждает, что Пий XII "работал за кулисами, чтобы спасти евреев".Чтобы понимать, с чем придется столкнуться историкам, которые готовятся изучать архивы Ватикана тех лет, достаточно упомянуть, что им придется досконально прочитать миллионы страниц документов, распределенных по 121 разделу в соответствии с темой."Папа Римский Франциск год назад принял решение открыть архивы по одной из самых противоречивых фигур Римско-Католической Церкви. "Церковь не боится истории", - сказал Папа Римский Ватиканским исследователям.Папа Франциск сказал, что папство Пия XII было отмечено "моментами серьезных трудностей, мучительных решений человеческого и христианского благоразумия, которые некоторым могли показаться сдержанностью".Похвальное решение - и оно как-то очень вовремя укладывается в канву высказываний президента России по поводу исторических событий тех лет."Все помещения в зоне проведения консультаций были забронированы на оставшуюся часть года" - заявил епископ Пагано, которого цитирует агентство Reuters. Среди ученых есть некоторые из Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне, округ Колумбия, и удостоенный наград немецкий историк Губерт Вольф, специалист по понтификату Пия XII."Нет никаких сомнений в том, что Папа Римский был осведомлен об убийстве евреев, - сказал Хьюберт Вольф, которого цитирует агентство AFP.В 1920-х годах тогдашний кардинал Эухенио Пачелли был свидетелем подъема нацизма в качестве посла Святого Престола в Германии, прежде чем вернуться в Ватикан и стать папой.Есть иезуитские документы, посланные папе, которые информировали его о нацистских концлагерях, но историки еще не видели ни одного из его ответов."Для современной Польши и многих других стран это удар ниже пояса - как бы не открещивались политики от преступлений, совершенных их государствами в период тесного сотрудничества с гитлеровской Германией, раскрытие архивов Ватикана способно серьезно подорвать позиции правых радикалов в Европе, в том числе и националистического толка.Не стоит упрекать автора в излишнем оптимизме - я и сам прекрасно вижу, как старательно сегодня европейцы зажмуриваются на неприглядные страницы своего прошлого - однако архивы Ватикана послужат дополнительным усилением позиций нашей страны по поводу искажения истории. Одно дело списывать все на пропаганду Путина и совсем другое - спорить с документами Ватикана.Здесь важно вот еще что - в те времена и сама Германия, Польша, Испания и ряд других стран были католическими. Иными словами, их прихожане подчинялись Ватикану, а сеть священников поставляла папскому Престолу такое количество информации, которое сейчас даже трудно представить - и которая теперь может взорвать европейское общество изнутри.Понятно, что западные СМИ постараются не "замечать" вновь вскрывшиеся факты, однако к концу года нам стоит ожидать большого количества монографий и книг западных историков, зарабатывающих на своем деле имя и деньги - и чем более шокирующие факты будут ими вскрыты, тем более успешным будут их труды.Почему нам стоит ожидать именно реакции официальной Польши? Потому, что из шести миллионов евреев, убитых во время Холокоста в те годы,2,8 миллиона погибло на территории Польши, а Варшава со всей страстью отвергает сведения об участии в этом деле самих поляков. Но и это еще не самое страшное - вместе со сведениями об убийстве евреев неизбежно всплывет информация и об убийствах людей других национальностей, в том числе тех же поляков, украинцев, белорусов и русских.И вполне может случиться так, что роль некоторых государств в организации и проведении этих убийств придется серьезно пересматривать. И не только государств - наверняка от открытия архивов серьезно пострадают такие организации, как ОУН, УПА и прочие националистические формирования Западной Украины.Правда всегда прорывается наружу, как бы ее не старались замылить и забыть. Сдается мне, что Европе предстоит испытать очередной шок - и очень многие во Франции, Бельгии и даже Швейцарии смогут увидеть собственную историю совсем в другом свете.Впрочем, "все божья роса"...Ну и последняя убийственная цитата, причем убийственная уже для самого Ватикана: "Кроме того, у историков до сих пор есть много вопросов о пресловутой "ратлине" - пути побега, которому способствовало некоторое католическое духовенство, помогавшее нацистским военным преступникам бежать в Южную Америку после войны."ИсточникPS:А ведь Путин предупреждал гиену Европы, что если она свою варежку в адрес России не захлопнет, то станет пособницей Гитлера, и стало быть, будет платить евреям и каяться за холокост.Время пришло.